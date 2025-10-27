Aston Villa batte il City, Emery: "Orgoglioso di come i tifosi ci hanno trasmesso l'energia"

Il tecnico dell'Aston Villa Unai Emery ha parlato ai canali ufficiali della società dopo il successo contro il Manchester City: "Sono molto orgoglioso di come i tifosi ci hanno trasmesso l'energia. Siamo positivi, sempre pronti ad aiutarci, e i giocatori si sono sentiti come se fossero nella nostra fortezza. E contro una squadra come il Manchester City, avevamo bisogno tatticamente dei loro desideri.

Avevamo bisogno del loro impegno, del loro impegno e, naturalmente, del modo in cui i tifosi ci hanno aiutato qui, creando quest'atmosfera così positiva, per aiutarci e stare insieme qui, come una sensazione per difendere la nostra fortezza con forza come abbiamo fatto. Il nono giorno, abbiamo ottenuto 15 punti oggi con quei tre punti. Certo, stiamo trovando equilibrio.

Abbiamo iniziato la stagione così male, ma la cosa più importante è come i giocatori stanno reagendo, stanno progredendo e ci sentiamo anche noi forti. E attraverso questo, stiamo ottenendo punti e, naturalmente, stiamo recuperando la posizione in classifica, trovando equilibrio, ma c'è ancora del lavoro da fare, ovviamente. E, beh, cerchiamo di schierare anche alcuni giocatori, di farli migliorare, e queste saranno le prossime sfide che dovremo affrontare con la squadra, con i giocatori e, naturalmente, con la prossima sfida contro il Liverpool".