Lione, Niakhate: "E' una vittoria meritata ed è stata una grande battaglia"

Dopo la vittoria contro lo Strasburgo, il difensore del Lione Moussa Niakhaté ha commentato ai canali ufficiali del club: "Siamo contenti; è una vittoria meritata ed è stata una grande battaglia. Quest'anno abbiamo battuto Lille, Marsiglia, Lens... ma oggi è stata la vittoria più bella di tutte - ha sottolineato -. Abbiamo ritrovato il carattere che avevamo perso un po' nelle ultime partite e abbiamo giocato in attacco.

Sono convinto che anche senza il cartellino rosso avremmo vinto. So che Fofana non è un simulatore; ero preoccupato per lui; spero che non sia troppo grave. Abbiamo bisogno di lui e aspettiamo notizie rassicuranti.

Non ricordo che abbiano avuto buone occasioni. Siamo riusciti a pareggiare e poi a tornare in vantaggio, e abbiamo lavorato su questa solidità per tutta l'estate. Oggi raccogliamo i frutti del nostro lavoro. Stiamo mandando un messaggio ai nostri attaccanti: stiamo dando il massimo in difesa, tocca a voi segnare i gol e vinceremo. Le due sconfitte ci hanno impedito di conquistare il primo posto due volte, ma stasera meritiamo di essere dove siamo. Il Paris FC arriva presto mercoledì, abbiamo una rosa piccola e molta stanchezza, ma continueremo a lavorare".