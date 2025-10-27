Bournemouth, Semenyo: "Stufo di non essere accettato nella maggior parte dei club"

L'attaccante del Bournemouth Antoine Semenyo ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna del Times: "Ricevo immagini di ogni partita, di ogni incontro. Li guardo da solo. Nella partita precedente a quella contro l'Everton, ho visto diverse occasioni in cui la palla è finita oltre il secondo palo e io non c'ero. Così ho lavorato su questo in allenamento e l'ho annotato sul mio diario

Ero semplicemente stufo di non essere accettato nella maggior parte dei club in cui andavo in prova. Il Crystal Palace è stato il punto di rottura. Ho pensato, sai cosa, lascia perdere, goditi la tua infanzia, vedi i tuoi amici, vai a scuola, sii normale".

9ª GIORNATA

Leeds - West Ham 2-1

3' Aaronson (L), 15' Rodon (L), 90' M. Fernandes (WH)

Chelsea - Sunderland 1-2

4' Garnacho (C), 22' Isidor (S), 90'+3 Talbi (S)

Newcastle - Fulham 2-1

18' Murphy (N), Lukic (F), 90' Guimaraes (N)

Manchester United - Brighton 3-1

24' Cunha (M), 34' Casemiro (M), 61' Mbeumo (M), 74' Welbeck (B), 90+2' Kostoulas (B), 90+7' Mbuemo (M)

Brentford - Liverpool 3-2

5' Ouattara (B), 45' Schade (B), 45+5' Kerkez (L), 60' Igor Thiago (B), 89' Salah

Arsenal - Crystal Palace 1-0

39' Eze (A)

Aston Villa - Manchester City 1-0

19' Cash (A)

Bournemouth - Nottingham Forest 2-0

25' Tavenier (B), 40' Kroupi (B)

Wolverhampton - Burnley 2-3

14' Flemming (B), 30' Flemming (B), 42' rigore Larsen (W), 45'+4 Munetsi (W), 90'+5 Foster (B)

Everton - Tottenham 0-3

19', 45'+6' van de Ven (T); 89' Sarr (T)

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Arsenal 22

2. Bournemouth 18

3. Sunderland 17

4. Tottenham 17

5. Manchester City 16

6. Manchester United 16

7. Liverpool 15

8. Aston Villa 15

9. Chelsea 14

10. Crystal Palace 13

11. Brentford 13

12. Newcastle 12

13. Brighton 12

14. Everton 11

15. Leeds 11

16. Burnley 10

17. Fulham 8

18. Nottingham Forest 5

19. West Ham 4

20. Wolverhampton 2