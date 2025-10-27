Bournemouth, Semenyo: "Stufo di non essere accettato nella maggior parte dei club"
L'attaccante del Bournemouth Antoine Semenyo ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna del Times: "Ricevo immagini di ogni partita, di ogni incontro. Li guardo da solo. Nella partita precedente a quella contro l'Everton, ho visto diverse occasioni in cui la palla è finita oltre il secondo palo e io non c'ero. Così ho lavorato su questo in allenamento e l'ho annotato sul mio diario
Ero semplicemente stufo di non essere accettato nella maggior parte dei club in cui andavo in prova. Il Crystal Palace è stato il punto di rottura. Ho pensato, sai cosa, lascia perdere, goditi la tua infanzia, vedi i tuoi amici, vai a scuola, sii normale".
9ª GIORNATA
Leeds - West Ham 2-1
3' Aaronson (L), 15' Rodon (L), 90' M. Fernandes (WH)
Chelsea - Sunderland 1-2
4' Garnacho (C), 22' Isidor (S), 90'+3 Talbi (S)
Newcastle - Fulham 2-1
18' Murphy (N), Lukic (F), 90' Guimaraes (N)
Manchester United - Brighton 3-1
24' Cunha (M), 34' Casemiro (M), 61' Mbeumo (M), 74' Welbeck (B), 90+2' Kostoulas (B), 90+7' Mbuemo (M)
Brentford - Liverpool 3-2
5' Ouattara (B), 45' Schade (B), 45+5' Kerkez (L), 60' Igor Thiago (B), 89' Salah
Arsenal - Crystal Palace 1-0
39' Eze (A)
Aston Villa - Manchester City 1-0
19' Cash (A)
Bournemouth - Nottingham Forest 2-0
25' Tavenier (B), 40' Kroupi (B)
Wolverhampton - Burnley 2-3
14' Flemming (B), 30' Flemming (B), 42' rigore Larsen (W), 45'+4 Munetsi (W), 90'+5 Foster (B)
Everton - Tottenham 0-3
19', 45'+6' van de Ven (T); 89' Sarr (T)
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Arsenal 22
2. Bournemouth 18
3. Sunderland 17
4. Tottenham 17
5. Manchester City 16
6. Manchester United 16
7. Liverpool 15
8. Aston Villa 15
9. Chelsea 14
10. Crystal Palace 13
11. Brentford 13
12. Newcastle 12
13. Brighton 12
14. Everton 11
15. Leeds 11
16. Burnley 10
17. Fulham 8
18. Nottingham Forest 5
19. West Ham 4
20. Wolverhampton 2
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.