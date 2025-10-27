Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

West Ham penultimo e in crisi: il club conferma Espirito Santo e a gennaio comprerà una punta

West Ham penultimo e in crisi: il club conferma Espirito Santo e a gennaio comprerà una puntaTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 12:12Calcio estero
Andrea Piras

Momento certamente non facile per il West Ham. La squadra londinese è al penultimo posto in classifica con soli quattro punti frutto di una sola vittoria, un pareggio e ben sette sconfitte in nove gare di campionato. Un ruolino di marcia molto negativo che ha portato ovviamente il tecnico Nuno Espirito Santo ad essere in bilico, come sempre capita quando i risultati non arrivano. Troppi sono i gol incassati dagli Hammers in questo avvio di campionato, ben 20, con solo sette reti realizzate. Un bottino decisamente troppo magro per una società che ambiva a ben altri traguardi.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Times, la società sarebbe però intenzionata a confermare il tecnico sottolineando come non sono solo sue le colpe di una stagione che sta prendendo una china preoccupante. Un’ammissione di responsabilità da parte della dirigenza che avrebbe deciso nel mese di gennaio di investire sul mercato per cercare di rinforzare la rosa a disposizione del mister.

Uno dei reparti in cui si dovrà intervenire è l’attacco con il solo Callum Wilson, 33 anni, acquistato in estate e a parametro zero. Un errore riconosciuto dal CdA del West Ham che cercherà a gennaio un nuovo attaccante che possa garantire un buon numero di reti. Per salvare una stagione che sta diventando molto difficile.

Articoli correlati
West Ham, Bowen: "Dobbiamo capire il momento, accettarlo e rimboccarci le maniche"... West Ham, Bowen: "Dobbiamo capire il momento, accettarlo e rimboccarci le maniche"
West Ham, l'amarezza di Nuno Espirito Santo: "Servono impegno e responsabilità" West Ham, l'amarezza di Nuno Espirito Santo: "Servono impegno e responsabilità"
West Ham sempre più inguaiato: ko anche con il Leeds, ancora penultimo in Premier... West Ham sempre più inguaiato: ko anche con il Leeds, ancora penultimo in Premier
Altre notizie Calcio estero
FIFPRO, svelata la lista dei 26 candidati per il "World 11” del 2025: c'è anche Modric... FIFPRO, svelata la lista dei 26 candidati per il "World 11” del 2025: c'è anche Modric
Il figlio di Thiago Silva convocato dall’Inghilterra U15: milita nelle giovanili... Il figlio di Thiago Silva convocato dall’Inghilterra U15: milita nelle giovanili del Chelsea
Il Barcellona può sorridere dopo il k.o. nel Clasico: Lewandowski è vicino al rientro... Il Barcellona può sorridere dopo il k.o. nel Clasico: Lewandowski è vicino al rientro
Tragedia nel calcio spagnolo: muore a 15 anni Casado, promessa del Real Saragozza... Tragedia nel calcio spagnolo: muore a 15 anni Casado, promessa del Real Saragozza
Turchia, scandalo scommesse: oltre 500 arbitri coinvolti. La Federcalcio: "Crisi... Turchia, scandalo scommesse: oltre 500 arbitri coinvolti. La Federcalcio: "Crisi senza precedenti"
Le polemiche del Clasico sono già alle spalle: Yamal pronto a farsi un regalo da... Le polemiche del Clasico sono già alle spalle: Yamal pronto a farsi un regalo da 11 milioni
Benfica, Rui Costa in testa al primo turno delle presidenziali. Ma il club resta... Benfica, Rui Costa in testa al primo turno delle presidenziali. Ma il club resta diviso
Gary Neville è finito nel mirino dei nazionalisti inglesi: “Mi accusano di tradimento"... Gary Neville è finito nel mirino dei nazionalisti inglesi: “Mi accusano di tradimento"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Tudor esonerato. Spalletti in pole, ma ci sono in corsa anche Mancini e Palladino. La crisi di una Juve senza identità, ottava in classifica. Arbitri sempre in grave difficoltà, il Var li aiuti di più alla faccia del protocollo
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
3 Tudor esonerato, i nomi per il dopo: Palladino accetta un anno, Mancini vuole progetto
4 Tudor via se non batte l’Udinese. Serve Mancini, non Palladino. Terzo ko. David flop, formazione sbagliata. Arbitri sempre in grave difficoltà, il Var li aiuti di più alla faccia del protocollo
5 Panchina Juventus: il preferito è Luciano Spalletti. Il club vuole un contratto fino a fine stagione
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:05Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
TMW News 19:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Retroscena Tudor: ieri momenti tesi con la squadra nell'intervallo di Lazio-Juventus
Immagine top news n.1 Panchina Juventus: Spalletti resta nome caldo ma serve trattare. Il punto
Immagine top news n.2 Tudor è stato esonerato dalla Juventus, il comunicato. Con l'Udinese allena Brambilla
Immagine top news n.3 Polemiche arbitrali, Allegri: "Per gli errori a favore si chiude un occhio, per quelli contro si apre il terzo..."
Immagine top news n.4 Tudor esonerato, i nomi per il dopo: Palladino accetta un anno, Mancini vuole progetto
Immagine top news n.5 La Juventus ha deciso: Tudor sarà esonerato. Soluzione interna per l'Udinese
Immagine top news n.6 Marotta chiede, Fenucci si accoda: in nome del "sistema" la Serie A vuole delucidazioni sul VAR
Immagine top news n.7 L'uomo che ha allungato la carriera a Modric: "Grazie ai miei esercizi giocherà ben oltre i 40 anni"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Immagine news podcast n.2 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
Immagine news podcast n.3 Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.4 Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Enzo Bucchioni: "Roma, Gasp ha dimostrato che è da big. Juve-Spalletti? Dico..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Juve, giusto il cambio. Roma, Gasperini è un genio"
Immagine news Serie A n.3 Daniele Garbo: "Tudor ha commesso degli errori, ma quelli della società sono peggiori"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Spalletti più di Palladino per la Juventus, ai box Mkhitaryan: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.2 Lecce, Di Francesco: "Ci saranno diversi cambi di formazione. Guai a sbagliare l'approccio"
Immagine news Serie A n.3 Retroscena Tudor: ieri momenti tesi con la squadra nell'intervallo di Lazio-Juventus
Immagine news Serie A n.4 La Juventus ha già un suo Spalletti. Il figlio di Luciano lavora come scout bianconero
Immagine news Serie A n.5 Parma, Cuesta su Cremaschi: "Serie A ed MLS sono diverse, si sta adattando in diversi aspetti"
Immagine news Serie A n.6 Rodriguez e il suo Milan: "Le voci su Bonucci non erano vere. E ho voluto io l'addio"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, Meroni: "I fischi li capisco. Ma c'è tanta voglia di uscire da questa situazione"
Immagine news Serie B n.2 Empoli-Sampdoria, i convocati di Gregucci: out Depaoli, torna a disposizione Pedrola
Immagine news Serie B n.3 Pescara-Avellino, i convocati di Biancolino: out Palmiero e altri 4. Kumi recuperato
Immagine news Serie B n.4 Reggiana-Modena, i convocati di Sottil: rientra Ponsi in difesa, ma si ferma Cauz
Immagine news Serie B n.5 Serie B, il Giudice Sportivo: un turno per Palmiero e Gregucci. Multati tre club
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Nagy su D'Angelo: "Bene la sua conferma. Ora sfatiamo il tabù Picco"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Potenza, De Giorgio confermato (per il momento) in panchina. Monopoli e Foggia decisive
Immagine news Serie C n.2 Picerno, innesto d'esperienza fra i pali: ha firmato l'ex Parma Marcone. Il comunicato
Immagine news Serie C n.3 Fine del digiuno per Stefano Okaka. Dopo 962 giorni torna al gol e regala la vittoria al Ravenna
Immagine news Serie C n.4 Cittadella, Falcinelli: “Tornare in campo la mia scintilla. Darò tutto per risalire in Serie B”
Immagine news Serie C n.5 Serie C, Fabio Gallo imbattuto da 45 partite: dall'Entella al Vicenza senza sconfitte
Immagine news Serie C n.6 Passeri dopo il derby Ascoli-Sambenedettese: "Abbiamo vinto! Vi voglio bene a tutti”
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, Soncin: "Fare il tedoforo mi mette i brividi. Domani spazio per chi ha giocato meno"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Oliviero: "Fin da bambine ammiravamo il Brasile per le sue qualità"
Immagine news Calcio femminile n.3 Parma carica le Azzurre. Entusiasmo all’Istituto Toscanini per l’incontro con le calciatrici
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Greggi: "So cosa vuol dire cadere. Ma siamo nate per credere, lottare e sognare"
Immagine news Calcio femminile n.5 Mondiale Under 17, sarà la Nigeria l'avversaria delle Azzurrine negli ottavi di finale
Immagine news Calcio femminile n.6 Soncin e Girelli saranno tedofori olimpici per Milano-Cortina '26: "Un privilegio"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?