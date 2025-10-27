West Ham penultimo e in crisi: il club conferma Espirito Santo e a gennaio comprerà una punta

Momento certamente non facile per il West Ham. La squadra londinese è al penultimo posto in classifica con soli quattro punti frutto di una sola vittoria, un pareggio e ben sette sconfitte in nove gare di campionato. Un ruolino di marcia molto negativo che ha portato ovviamente il tecnico Nuno Espirito Santo ad essere in bilico, come sempre capita quando i risultati non arrivano. Troppi sono i gol incassati dagli Hammers in questo avvio di campionato, ben 20, con solo sette reti realizzate. Un bottino decisamente troppo magro per una società che ambiva a ben altri traguardi.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Times, la società sarebbe però intenzionata a confermare il tecnico sottolineando come non sono solo sue le colpe di una stagione che sta prendendo una china preoccupante. Un’ammissione di responsabilità da parte della dirigenza che avrebbe deciso nel mese di gennaio di investire sul mercato per cercare di rinforzare la rosa a disposizione del mister.

Uno dei reparti in cui si dovrà intervenire è l’attacco con il solo Callum Wilson, 33 anni, acquistato in estate e a parametro zero. Un errore riconosciuto dal CdA del West Ham che cercherà a gennaio un nuovo attaccante che possa garantire un buon numero di reti. Per salvare una stagione che sta diventando molto difficile.