6-2 al Napoli, 3-2 Feyenoord. Che settimana per il PSV! Bosz: "Abbiamo grandi qualità"

Dopo il successo per 6-2 contro il Napoli, il PSV Eindhoven supera anche il Feyenoord. Al termine del match, il tecnico Peter Bosz ha commentato:

Di cosa sei più soddisfatto oggi?

"Di molte cose, ma sicuramente del fatto che ce l'abbiamo fatta insieme. All'inizio abbiamo dovuto capire come giocare sotto pressione, e questo è continuato fino alla fine, dove è stata una partita al cardiopalma. I subentrati Obispo e Flamingo sono stati davvero importanti da questo punto di vista; sono entrati in campo come bestie. Oggi ce l'abbiamo fatta come collettivo."

Sta andando tutto per il verso giusto ora?

"Avevo questa sensazione da un po'. Abbiamo avuto un periodo in cui abbiamo subito troppi gol, ma questo era dovuto anche al possesso palla. Oggi si vede che contro una squadra di vertice gestiamo bene il possesso palla e possiamo giocare sotto pressione."

Come vedi la sfida tra PSV e Feyenoord?

"Sarà un grande duello. Il Feyenoord ha una buona squadra, quindi non possiamo mollare in nessun momento. Se lo facciamo, loro saranno lì. E viceversa."

Cosa dice di te la vittoria di questa settimana contro l'SSC Napoli e il Feyenoord?

"Abbiamo grandi qualità e lo stiamo dimostrando. Siamo una squadra di alto livello e possiamo continuare a crescere insieme per migliorare ancora."