Real Madrid, Carvajal: "Battere il Barcellona in casa è meraviglioso, da capitano è speciale"

Dopo il successo nel Clasico contro il Barcellona, il difensore del Real Madrid Dani Carvajal ha parlato: "Penso che la vittoria sia meritata, e il risultato è un po' corto. Era una partita chiave contro un diretto avversario, e ce ne andiamo con un'ottima sensazione e in cima alla classifica. Oggi siamo stati molto bravi senza palla; abbiamo interpretato la partita molto bene, sapendo quando pressare alto e quando unire le forze.

Questa è stata la chiave. La squadra, onestamente, ha sofferto pochissimo; abbiamo praticamente concesso poche occasioni. Battere il Barcellona in casa è meraviglioso, ed essere il capitano è speciale. Questi sono tre punti che, si spera, saranno fondamentali per la nostra lotta per la Liga, ma dobbiamo continuare così".

10ª GIORNATA

Real Sociedad - Siviglia 2-1

19' rig. e 36' Oyarzabal (R), 30' Gudelj (S)

Girona - Oviedo 3-3

38' Vinas (O), 57' Rondon (O), 64' rig. Stuani (G), 83' Ounahi (G), 90' rig. Stuani (G), 98' Carmo (O)

Espanyol - Elche 1-0

47' Romero (E)

Athletic - Getafe 0-1

75' Borja Mayoral

Valencia - Villarreal 0-2

45' G. Moreno rig., 57' Comesana

Maiorca - Levante 1-1

22' Eyong (L), 79' Maffeo (M)

Real Madrid - Barcellona 2-1

22' Mbappe (R), 38' F.Lopez (B), 43' Bellingham (R)

Osasuna - Celta 2-3

26', 69' Jutgla (C); 37', 45' Budimir (O); 87' Duran (C)

Rayo Vallecano - Alavés 1-0

91' Alemao (R)

Betis - Atlético Madrid (27 ottobre, 21)

LA CLASSIFICA

1. Real Madrid 27

2. Barcellona 22

3. Villarreal 20

4. Espanyol 18

5. Atletico Madrid 16*

6. Betis Siviglia 16*

7. Elche 14

8. Athletic 14

9. Getafe 14

10. Rayo Vallecano 14

11. Siviglia 13

12. Alaves 12

13. Osasuna 10

14. Celta Vigo 10

15. Levante 9

16. Maiorca 9

17. Real Sociedad 9

18. Valencia 9

19. Real Oviedo 7

20. Girona 7