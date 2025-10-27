Manchester United, l'emozione di Mbeumo: "L'atmosfera dell'Old Trafford è pazzesca"

Dopo il successo contro il Brighton per 4-2, l'attaccante del Manchester United Bryan Mbeumo ha commentato: "La prestazione di squadra, ovviamente, prima di tutto. Sono molto contento della vittoria di oggi. Tutti si sono impegnati e hanno lottato l'uno per l'altro e, sì, alla fine è stato un buon risultato. Stiamo lavorando sulle trame di gioco in allenamento e cerchiamo di replicarli in campo.

Onestamente, è così bello. L'atmosfera qui è pazzesca. I tifosi sono incredibili. È sempre bello segnare, ma soprattutto qui. Con i gol, anche quando abbiamo la palla, quando vinciamo un contrasto. Quando vinciamo una rimessa laterale, vinciamo un fallo. Qui va tutto bene e vorrei che potessimo giocare ogni partita qui".

9ª GIORNATA

Leeds - West Ham 2-1

3' Aaronson (L), 15' Rodon (L), 90' M. Fernandes (WH)

Chelsea - Sunderland 1-2

4' Garnacho (C), 22' Isidor (S), 90'+3 Talbi (S)

Newcastle - Fulham 2-1

18' Murphy (N), Lukic (F), 90' Guimaraes (N)

Manchester United - Brighton 3-1

24' Cunha (M), 34' Casemiro (M), 61' Mbeumo (M), 74' Welbeck (B), 90+2' Kostoulas (B), 90+7' Mbuemo (M)

Brentford - Liverpool 3-2

5' Ouattara (B), 45' Schade (B), 45+5' Kerkez (L), 60' Igor Thiago (B), 89' Salah

Arsenal - Crystal Palace 1-0

39' Eze (A)

Aston Villa - Manchester City 1-0

19' Cash (A)

Bournemouth - Nottingham Forest 2-0

25' Tavenier (B), 40' Kroupi (B)

Wolverhampton - Burnley 2-3

14' Flemming (B), 30' Flemming (B), 42' rigore Larsen (W), 45'+4 Munetsi (W), 90'+5 Foster (B)

Everton - Tottenham 0-3

19', 45'+6' van de Ven (T); 89' Sarr (T)

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Arsenal 22

2. Bournemouth 18

3. Sunderland 17

4. Tottenham 17

5. Manchester City 16

6. Manchester United 16

7. Liverpool 15

8. Aston Villa 15

9. Chelsea 14

10. Crystal Palace 13

11. Brentford 13

12. Newcastle 12

13. Brighton 12

14. Everton 11

15. Leeds 11

16. Burnley 10

17. Fulham 8

18. Nottingham Forest 5

19. West Ham 4

20. Wolverhampton 2