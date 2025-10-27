Manchester United, l'emozione di Mbeumo: "L'atmosfera dell'Old Trafford è pazzesca"
Dopo il successo contro il Brighton per 4-2, l'attaccante del Manchester United Bryan Mbeumo ha commentato: "La prestazione di squadra, ovviamente, prima di tutto. Sono molto contento della vittoria di oggi. Tutti si sono impegnati e hanno lottato l'uno per l'altro e, sì, alla fine è stato un buon risultato. Stiamo lavorando sulle trame di gioco in allenamento e cerchiamo di replicarli in campo.
Onestamente, è così bello. L'atmosfera qui è pazzesca. I tifosi sono incredibili. È sempre bello segnare, ma soprattutto qui. Con i gol, anche quando abbiamo la palla, quando vinciamo un contrasto. Quando vinciamo una rimessa laterale, vinciamo un fallo. Qui va tutto bene e vorrei che potessimo giocare ogni partita qui".
9ª GIORNATA
Leeds - West Ham 2-1
3' Aaronson (L), 15' Rodon (L), 90' M. Fernandes (WH)
Chelsea - Sunderland 1-2
4' Garnacho (C), 22' Isidor (S), 90'+3 Talbi (S)
Newcastle - Fulham 2-1
18' Murphy (N), Lukic (F), 90' Guimaraes (N)
Manchester United - Brighton 3-1
24' Cunha (M), 34' Casemiro (M), 61' Mbeumo (M), 74' Welbeck (B), 90+2' Kostoulas (B), 90+7' Mbuemo (M)
Brentford - Liverpool 3-2
5' Ouattara (B), 45' Schade (B), 45+5' Kerkez (L), 60' Igor Thiago (B), 89' Salah
Arsenal - Crystal Palace 1-0
39' Eze (A)
Aston Villa - Manchester City 1-0
19' Cash (A)
Bournemouth - Nottingham Forest 2-0
25' Tavenier (B), 40' Kroupi (B)
Wolverhampton - Burnley 2-3
14' Flemming (B), 30' Flemming (B), 42' rigore Larsen (W), 45'+4 Munetsi (W), 90'+5 Foster (B)
Everton - Tottenham 0-3
19', 45'+6' van de Ven (T); 89' Sarr (T)
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Arsenal 22
2. Bournemouth 18
3. Sunderland 17
4. Tottenham 17
5. Manchester City 16
6. Manchester United 16
7. Liverpool 15
8. Aston Villa 15
9. Chelsea 14
10. Crystal Palace 13
11. Brentford 13
12. Newcastle 12
13. Brighton 12
14. Everton 11
15. Leeds 11
16. Burnley 10
17. Fulham 8
18. Nottingham Forest 5
19. West Ham 4
20. Wolverhampton 2
