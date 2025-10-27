Lione, Tolisso: "Mancano ancora tre partite alla sosta, manteniamo questo slancio"
Il centrocampista del Lione Corentin Tolisso ha commentato il successo contro lo Strasburgo: "È bello arrivare in questo modo alla vittoria, soprattutto dopo quello che abbiamo vissuto contro il Tolosa. La storia si è capovolta, e questo è bello. Abbiamo vinto grazie a un'impresa individuale di Afonso, ma tutti hanno contribuito: l'allenatore ha implementato una strategia chiara, li abbiamo contenuti bene. Hanno segnato subito, ma non abbiamo cambiato strategia e siamo stati premiati in seguito.
È positivo: era importante vincere stasera dopo due sconfitte in campionato. Sapevamo che era una grande opportunità per tornare in vantaggio; ora siamo a pari punti con il Marsiglia. Mancano ancora tre partite alla sosta e dobbiamo mantenere questo slancio. Per il rigore, mi sono detto che l'avrei tirato. Volevo metterlo al centro; lui era alto. C'è stato molto tempo tra il fischio e il mio tiro; è il terzo rigore che sbagliamo e spero che il prossimo sia quello giusto".
9ª GIORNATA
Paris FC - Nantes 1-2
2' El-Arabi (N), 15' Chergui (P), 38' Abline (N)
Brest - Paris Saint-Germain 0-3
29',39' Hakimi (P), 90'+6 Doue (P)
Monaco - Tolosa 1-0
3' Salisu
Lens-Marsiglia 2-1
17' Greenwood (M), 23' Edouard (L), 53' Pavard aut. (L)
Lille - Metz 6-1
Lione - Strasburgo (26 ottobre, 20.45)
LA CLASSIFICA
1. Paris Saint-Germain 20
2. Lens 19
3. Olympique Marsiglia 18
4. Monaco 17
5. Lille17
6. Strasburgo 17*
7. Lione 15 *
8. Nizza 14
9. Tolosa 13
10. Rennes 11
10. Nizza 11
11. Paris FC 10
12. Brest 9
13. Nantes 9
14. Le Havre 9
15. Angers 9
16. Lorient 8
17. Auxerre 7
18. Metz 2
*una gara in meno
