Lione, Tolisso: "Mancano ancora tre partite alla sosta, manteniamo questo slancio"

Il centrocampista del Lione Corentin Tolisso ha commentato il successo contro lo Strasburgo: "È bello arrivare in questo modo alla vittoria, soprattutto dopo quello che abbiamo vissuto contro il Tolosa. La storia si è capovolta, e questo è bello. Abbiamo vinto grazie a un'impresa individuale di Afonso, ma tutti hanno contribuito: l'allenatore ha implementato una strategia chiara, li abbiamo contenuti bene. Hanno segnato subito, ma non abbiamo cambiato strategia e siamo stati premiati in seguito.

È positivo: era importante vincere stasera dopo due sconfitte in campionato. Sapevamo che era una grande opportunità per tornare in vantaggio; ora siamo a pari punti con il Marsiglia. Mancano ancora tre partite alla sosta e dobbiamo mantenere questo slancio. Per il rigore, mi sono detto che l'avrei tirato. Volevo metterlo al centro; lui era alto. C'è stato molto tempo tra il fischio e il mio tiro; è il terzo rigore che sbagliamo e spero che il prossimo sia quello giusto".

9ª GIORNATA

Paris FC - Nantes 1-2

2' El-Arabi (N), 15' Chergui (P), 38' Abline (N)

Brest - Paris Saint-Germain 0-3

29',39' Hakimi (P), 90'+6 Doue (P)

Monaco - Tolosa 1-0

3' Salisu

Lens-Marsiglia 2-1

17' Greenwood (M), 23' Edouard (L), 53' Pavard aut. (L)

Lille - Metz 6-1

Lione - Strasburgo (26 ottobre, 20.45)

LA CLASSIFICA

1. Paris Saint-Germain 20

2. Lens 19

3. Olympique Marsiglia 18

4. Monaco 17

5. Lille17

6. Strasburgo 17*

7. Lione 15 *

8. Nizza 14

9. Tolosa 13

10. Rennes 11

10. Nizza 11

11. Paris FC 10

12. Brest 9

13. Nantes 9

14. Le Havre 9

15. Angers 9

16. Lorient 8

17. Auxerre 7

18. Metz 2

*una gara in meno