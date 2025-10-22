Man City, Rico Lewis: "Haaland giocatore incredibile. Credo che la gente dimentichi in fretta..."
Il difensore del Manchester City Rico Lewis ha parlato dopo il successo ottenuto contro il Villarreal: "Una vittoria meritatissima. Haaland è un giocatore incredibile. Credo che la gente dimentichi in fretta quanto sia bravo. Oggi ha dimostrato di saperlo, ha corso più di chiunque altro, ha segnato, ha giocato sia in alto che in basso, si sa che può fare tutto. Quindi, è un giocatore incredibile con cui giocare".
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. PSG 9 punti (dr +10)
2. Inter 9 punti (dr +9)
3. Arsenal 9 punti (dr +8)
4. Borussia Dortmund 7 punti (dr +5)
5. Manchester City 7 punti (dr +4)
6. Bayern Monaco 6 punti (dr +6)*
7. Newcastle 6 punti (dr +6)
8. Real Madrid 6 punti (dr +6)*
9. Barcellona 6 punti (dr +5)
10. Qarabag 6 punti (dr +3)*
11. PSV 4 punti (dr +2)
12. Tottenham 4 punti (dr +1)*
13. Marsiglia 3 punti (dr +3)*
14. Club Brugge 3 punti (dr +2)*
15. Sporting Lisbona 3 punti (dr +2)*
16. Eintracht Francoforte 3 punti (dr 0)*
17. Liverpool 3 punti (dr 0)*
18. Atlético Madrid 3 punti (dr -1)
19. Chelsea 3 punti (dr -1)*
20. Galatasaray 3 punti (dr -3)*
21. Atalanta 3 punti (dr -3)*
22. Napoli 3 punti (dr -5)
23. Royale Union SG 3 punti (dr -6)
24. Juventus 2 punti (dr 0)*
25. Bodo/Glimt 2 punti (dr 0)*
26. Pafos 2 punti (dr -4)
27. Bayer Leverkusen 2 punti (dr -5)
28. Monaco 1 punto (dr -3)*
29. Slavia Praga 1 punto (dr -3)*
30. Villarreal 1 punto (dr -3)
31. Copenaghen 1 punto (dr -4)
32. Olympiakos 1 punto (dr -7)
33. Kairat Almaty 1 punto (dr -8)
34. Benfica 0 punti (dr -5)
35. Athletic Bilbao 0 punti (dr -5)*
36. Ajax 0 punti (dr -6)*
*una partita in meno
I risultati delle 21
Arsenal - Atletico Madrid 4-0
57’ Gabriel (A), 64’ Martinelli (A), 67’ Gyokeres (A), 70’ Gyokeres (A)
Copenaghen - Borussia Dortmund 2-4
20' Nmecha (B), 33' autogol Anton (C), 61’ rigore Bensebaini (B), 76’ Nmecha (B), 87’ Fabio Silva (B), 90' Dadason (C)
Bayer Leverkusen - PSG 2-7
7' Pacho (P), 38' Aleix Garcia (B), 41' Doué (P), 44' Kvaratskhelia (P), 40'+3 Doué (P), 50’ Nuno Mendes (P), 54’ Aleix Garcia (B), 66’ Dembelé (P), 90' Vitinha (P)
Newcastle - Benfica 3-0
32' Gordon (N), 71’ Barnes (N), 83’ Barnes (N)
PSV - Napoli 6-2
31' McTominay (N), 35' autogol Buongiorno (P), 39' Saibari (P), 54’ Man (P), 80’ Man (P), 86’ McTominay (N), 87’ Pepi (P), 89' Driouech (P)
Royale Union SG - Inter 0-4
41' Dumfries (I), 45' Lautaro (I), 53’ rigore Calhanoglu (I), 76’ Pio Esposito (I)
Villarreal - Manchester City 0-2
17' Haaland (M), 40' B.Silva (M)
I risultati delle 18:45
Barcellona - Olympiacos 6-1
7' Fermin Lopez (B), 39' F. Lopez (B), 54' rigore El Kaabi (O), 68' rigore Yamal (B), 74' Rashford (B), 76' Fermin Lopez (B), 79' Rashford (B)
Kairat Almaty - Pafos 0-0
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.