Barcellona, Flick squalificato non sarà in panchina nel Clasico: il club presenterà ricorso
Una giornata di squalifica. Questo è quanto la Commissione Disciplinare Sportiva, il nostro giudice sportivo, ha influito a Hansi Flick. L’allenatore del Barcellona nella sfida contro il Girona era stato ammonito due volte venendo espulso dal direttore di gara e nella giornata di oggi è arrivata la sanzione da parte dell’organo che gestisce le squalifiche. Il tecnico tedesco sarà costretto quindi a saltare il Clasico di domenica prossima, calcio d’inizio alle ore 16.15, anche se non è detta l’ultima parola.
Secondo quanto riporta l’edizione online del Mundo Deportivo, il club blaugrana presenterà ricorso per annullare la sanzione e far sì che il mister possa essere regolarmente in panchina nella prossima sfida.
