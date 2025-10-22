PSG, Pacho: "Non importa quale sia l'avversario, bisogna sempre cercare di vincere"

Successo a valanga per il Paris Saint-Germain che ieri sera ha travolto 7-2 il Bayer Leverkusen nella terza giornata della fase "campionato" di Champions League. Al termine del match, il difensore rossoblù Willian Pacho ha commentato:

"Sono molto felice, molto felice. Penso che sia stato un ottimo risultato. È molto importante per me segnare il mio primo gol con questo club. Grazie per la fiducia che i miei compagni di squadra, l'allenatore e la nazionale mi hanno dato, per avere quella voglia di vincere. E credo che alla fine ho messo in pratica quella mentalità oggi e, grazie a Dio, sono riuscito a segnare il mio primo gol. Penso che non si debba avere paura, si debba sempre vincere con quella mentalità, si debba sempre voler vincere ogni partita.

Non importa quale sia l'avversario, bisogna sempre voler vincere perché alla fine, se vinci una partita, vuoi vincere anche la successiva e continuare a giocare. Penso che dovremmo anche tenere conto dei cambiamenti che abbiamo apportato. Se uno non c'è, l'altro c'è. Credo che sia questo a rendere questa squadra diversa e spero che continueremo a farlo, che continueremo a crescere come squadra, come giovani giocatori che siamo. Sono molto contento della vittoria che abbiamo ottenuto oggi".