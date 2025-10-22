Getafe, l'espulsione contro il Real Madrid costa due turni a Nyom: la nota del giudice sportivo

E' costata ben due turni di squalifica l'espulsione di Allan Nyom. Il difensore del Getafe, entrato sul terreno di gioco dopo nemmeno un minuto si è visto sventolare il cartellino rosso dal direttore di gara per un intervento falloso ai danni di Vinicius. La partita contro il Real ha lasciato code polemiche proprio per le due sanzioni decise dall'arbitro e per un comportamento del brasiliano giudicato scorretto dai giocatori con la maglia blu.

Lo stesso giudice sportivo, nel suo comunicato diramato oggi in cui viene sanzionato il calciatore camerunese, scrive: "Squalifica per due partite per episodi di violenza fuori dal gioco - si legge - incapacità di contendere la palla o interruzione del gioco, con multa/e aggiuntiva/e in applicazione dell'articolo 52 CD. (Articolo: 130.2)".

E proprio lo stesso allenatore del Getafe José Bordalas, al termine del match in cui i comportamenti di VJ7 avevano suscitato nervosismi fra gli avversari, aveva accusato lo stesso giocatore brasiliano di aver simulato: "Vinicius si tocca la faccia simulando un’aggressione - aveva dichiarato il tecnico della formazione spagnola -. Per me non è rosso, al massimo giallo. Non ho ricevuto spiegazioni dall’arbitro perché il VAR non è intervenuto. Tutto è nato dall’ammonizione a Kiko, anche quella ingiusta".