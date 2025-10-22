Barcellona, Rashford entusiasta: "Con questa squadra ci si diverte a giocare a calcio"
L'attaccante del Barcellona Marcus Rashford si è pronunciati ai canali ufficiali della UEFA dopo il successo sull'Olympiacos: "La nostra è un'ottima squadra con cui ci si diverte a giocare a calcio. Sono soddisfatto della prestazione di oggi, soprattutto nel secondo tempo. Anche se era ovviamente difficile per loro essere in dieci uomini, abbiamo sfruttato meglio gli spazi e il nostro tempismo è stato migliore.
Penso che siamo stati eccellenti anche nel primo tempo, ma nel secondo siamo stati più veloci. Hansi Flick è un allenatore molto esigente e l'intensità è uno dei suoi temi principali. Non solo, ma vuole anche che dimostriamo la nostra intenzione di segnare sempre più gol. A volte è difficile superare la difesa avversaria, ma abbiamo così tanti giocatori che segnano in diverse posizioni che segnare è l'ultima delle nostre preoccupazioni".
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. PSG 9 punti (dr +10)
2. Inter 9 punti (dr +9)
3. Arsenal 9 punti (dr +8)
4. Borussia Dortmund 7 punti (dr +5)
5. Manchester City 7 punti (dr +4)
6. Bayern Monaco 6 punti (dr +6)*
7. Newcastle 6 punti (dr +6)
8. Real Madrid 6 punti (dr +6)*
9. Barcellona 6 punti (dr +5)
10. Qarabag 6 punti (dr +3)*
11. PSV 4 punti (dr +2)
12. Tottenham 4 punti (dr +1)*
13. Marsiglia 3 punti (dr +3)*
14. Club Brugge 3 punti (dr +2)*
15. Sporting Lisbona 3 punti (dr +2)*
16. Eintracht Francoforte 3 punti (dr 0)*
17. Liverpool 3 punti (dr 0)*
18. Atlético Madrid 3 punti (dr -1)
19. Chelsea 3 punti (dr -1)*
20. Galatasaray 3 punti (dr -3)*
21. Atalanta 3 punti (dr -3)*
22. Napoli 3 punti (dr -5)
23. Royale Union SG 3 punti (dr -6)
24. Juventus 2 punti (dr 0)*
25. Bodo/Glimt 2 punti (dr 0)*
26. Pafos 2 punti (dr -4)
27. Bayer Leverkusen 2 punti (dr -5)
28. Monaco 1 punto (dr -3)*
29. Slavia Praga 1 punto (dr -3)*
30. Villarreal 1 punto (dr -3)
31. Copenaghen 1 punto (dr -4)
32. Olympiakos 1 punto (dr -7)
33. Kairat Almaty 1 punto (dr -8)
34. Benfica 0 punti (dr -5)
35. Athletic Bilbao 0 punti (dr -5)*
36. Ajax 0 punti (dr -6)*
*una partita in meno
I risultati delle 21
Arsenal - Atletico Madrid 4-0
57’ Gabriel (A), 64’ Martinelli (A), 67’ Gyokeres (A), 70’ Gyokeres (A)
Copenaghen - Borussia Dortmund 2-4
20' Nmecha (B), 33' autogol Anton (C), 61’ rigore Bensebaini (B), 76’ Nmecha (B), 87’ Fabio Silva (B), 90' Dadason (C)
Bayer Leverkusen - PSG 2-7
7' Pacho (P), 38' Aleix Garcia (B), 41' Doué (P), 44' Kvaratskhelia (P), 40'+3 Doué (P), 50’ Nuno Mendes (P), 54’ Aleix Garcia (B), 66’ Dembelé (P), 90' Vitinha (P)
Newcastle - Benfica 3-0
32' Gordon (N), 71’ Barnes (N), 83’ Barnes (N)
PSV - Napoli 6-2
31' McTominay (N), 35' autogol Buongiorno (P), 39' Saibari (P), 54’ Man (P), 80’ Man (P), 86’ McTominay (N), 87’ Pepi (P), 89' Driouech (P)
Royale Union SG - Inter 0-4
41' Dumfries (I), 45' Lautaro (I), 53’ rigore Calhanoglu (I), 76’ Pio Esposito (I)
Villarreal - Manchester City 0-2
17' Haaland (M), 40' B.Silva (M)
I risultati delle 18:45
Barcellona - Olympiacos 6-1
7' Fermin Lopez (B), 39' F. Lopez (B), 54' rigore El Kaabi (O), 68' rigore Yamal (B), 74' Rashford (B), 76' Fermin Lopez (B), 79' Rashford (B)
Kairat Almaty - Pafos 0-0
