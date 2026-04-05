Real Madrid, possibile rivoluzione in difesa: in bilico Asencio, piace il 2006 Martin

Un weekend da dimenticare rischia di aver cambiato gli equilibri della Liga. La sconfitta per 2-1 contro il Maiorca, unita al successo del Barcellona sull’Atlético Madrid, ha portato il Real Madrid a scivolare a sette punti dalla vetta. Un distacco pesante, che complica seriamente la corsa al titolo. In casa blanca, però, lo sguardo è già rivolto al futuro. La qualificazione alla prossima Champions League resta un obiettivo concreto, ma la sensazione è che in estate ci sarà una profonda ristrutturazione della rosa. In particolare, il reparto difensivo è destinato a subire cambiamenti importanti.

Il club starebbe lavorando al rinnovo di Antonio Rüdiger, considerato un pilastro su cui costruire la retroguardia. Diversa la situazione di Raul Asencio, che non sembra convincere pienamente la dirigenza: il giovane difensore potrebbe partire in caso di offerte interessanti.

Parallelamente il Real Madrid monitora nuovi profili. Tra questi spicca Jon Martin, centrale classe 2006 della Real Sociedad, rivelazione della stagione e già nel giro delle nazionali giovanili spagnole. Il suo contratto è valido fino al 2031 e la clausola rescissoria è fissata a 50 milioni di euro. A riportarlo è El Mundo.

Tra possibili addii e nuovi innesti, i blancos si preparano a un’estate di cambiamenti. Il messaggio è chiaro: serve una svolta per tornare subito competitivi ai massimi livelli.