Inter Miami, che omaggio a Lionel Messi: la tribuna dello stadio sarà intitolata all'argentino

L’Inter Miami rende omaggio a Lionel Messi con un’iniziativa senza precedenti: nel nuovo Nu Stadium è nata infatti la “Leo Messi Stand”, una tribuna interamente dedicata al numero 10 argentino. Il club statunitense ha annunciato che si tratta di un caso unico nella storia dello sport: Messi diventa infatti il primo atleta al mondo a giocare regolarmente in uno stadio che ospita una tribuna intitolata a lui mentre è ancora in attività. Un riconoscimento che non guarda al passato, ma al presente, a ciò che la Pulga continua a rappresentare ogni volta che scende in campo.

Arrivato a Miami nell’estate del 2023, Messi ha cambiato il volto del club, trascinandolo verso una nuova era di successi. Da capitano ha guidato la squadra alla conquista dei primi trofei della sua storia: Leagues Cup 2023, Supporters’ Shield 2024, titolo della Eastern Conference 2025 e MLS Cup 2025. Anche a livello individuale ha lasciato il segno: miglior giocatore della MLS nel 2024 e 2025 e vincitore della Scarpa d’Oro 2025 con 29 reti. In totale, ha già collezionato 83 gol e 53 assist in 94 partite, diventando il miglior marcatore e assistman della storia dell’Inter Miami.

La nuova tribuna, che sarà inaugurata il 4 aprile, occuperà l’anello inferiore (settori 117-121) e superiore (217-223), offrendo un’esperienza esclusiva ai tifosi. Non solo visuale privilegiata, ma anche contenuti e iniziative dedicate. Un simbolo concreto dell’impatto di Messi, il giocatore più titolato di sempre con 46 trofei, capace di trasformare il presente in leggenda.