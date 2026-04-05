Perisic festeggia: il suo PSV è campione d'Olanda, matematico trionfo in Eredivisie

Il PSV è diventato ufficialmente campione d'Olanda per la 27ª volta questa domenica. La squadra allenata da Peter Bosz e con l'ex Inter Ivan Perisic può festeggiare il terzo titolo di Eredivisie consecutivo grazie al pareggio a reti bianche del Feyenoord sul campo dell'FC Volendam. E tanto grazie anche alla vittoria sudata di ieri della squadra di Eindhoven contro l'FC Utrecht (4-3).

Il PSV era quindi già ufficiosamente certo dello scudetto, dato che il club vantava una differenza reti di gran lunga superiore (+42) rispetto a quella del Feyenoord (+21). Ma oggi è arrivata l'ufficialità ed è la prima volta dal 2007 che i Boeren conquistano tre titoli di fila. Era già accaduto tra il 1986 e il 1989 e tra il 2005 e il 2008.

Con questo successo e trofeo già assegnato prima del termine del campionato, il PSV parteciperà per la quarta volta consecutiva alla fase a gironi della Champions League la prossima stagione. La celebrazione ufficiale da campioni d'Olanda si terrà martedì 7 aprile a Eindhoven. In quell'occasione verrà consegnato al club il piatto dei campioni (kampioensschaal).

La classifica di Eredivisie

1. PSV 71 punti*

2. Feyenoord 54

3. Nijmegen 53

4. Twente 50

5. Ajax 48

6. AZ Alkmaar 45

7. Heerenveen 44

8. Sparta Rotterdam 41

9. Utrecht 41

10. Groningen 41

11. GA Eagles 35

12. Fortuna Sittard 35

13. Zwolle 33

14. FC Volendam 28

15. Telstar 27

16. Excelsior 27

17. Breda 23

18. Heracles 19

*Campione d'Olanda