Bernardo Silva sogna il Barcellona: Laporta e Mendes al lavoro per trovare un'intesa

L’estate del Barcellona potrebbe essere molto calda sul fronte mercato. Oltre alla ricerca di un grande numero 9 che prenda il posto di Robert Lewandowski, il nome di Bernardo Silva continua a circolare con insistenza. Il centrocampista portoghese, 31 anni, si avvicina alla scadenza del contratto con il Manchester City e sembra pronto a chiudere il capitolo inglese dopo anni sotto la guida di Pep Guardiola.

Fino a poco tempo fa, il City non intendeva cederlo a condizioni favorevoli, ma la situazione pare essersi evoluta. Silva è rappresentato da Jorge Mendes, agente molto vicino a Joan Laporta, e il trasferimento verso la Catalogna appare oggi più realistico. Lo stesso giocatore sogna da tempo di indossare la maglia blaugrana e sarebbe persino disposto a fare concessioni economiche per avvicinarsi a questo obiettivo, approfittando del fatto che potrebbe arrivare a parametro zero.

A Barcellona si cercano giocatori in grado di garantire creatività e versatilità, caratteristiche che Bernardo Silva possiede e che lo rendono un profilo ideale, simile a Pedri per dinamismo e capacità di gestione del gioco. Tuttavia, la società catalana dovrà bilanciare ambizioni sportive e vincoli economici: ogni decisione sarà attentamente valutata, vista la delicatezza della situazione finanziaria. Ma sognare non costa nulla.