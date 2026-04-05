Retroscena Zidane: ha rifiutato tre panchine per coronare il suo sogno. E presto ci riuscirà

Dopo anni di attesa e indiscrezioni, ora è tutto definito: Zinedine Zidane è pronto a iniziare una nuova avventura da allenatore. L’ex tecnico del Real Madrid sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale francese, raccogliendo l’eredità di Didier Deschamps, che aveva già annunciato il suo addio. As conferma ciò che già si sapeva: dopo il Mondiale, sarà lui il nuovo selezionatore dei Bleus.

La decisione era nell’aria da tempo, ma nelle ultime settimane ha trovato conferma definitiva. Zidane, fermo da quattro anni, ha rifiutato diverse proposte importanti pur di rispettare una scelta già maturata: guidare i Bleus. Anche recentemente, davanti a un’offerta per entrare subito nello staff di un top club, la sua risposta è stata netta, segno di un accordo ormai consolidato con la federazione francese.

Nel corso della sua pausa, il tecnico ha continuato a seguire il calcio da vicino, tra le partite del Real Madrid e i percorsi dei suoi figli. Non sono mancate le voci su un possibile ritorno proprio sulla panchina blanca, ma Zidane ha sempre avuto in mente due sole opzioni: la Francia o il Real.

Respinte anche le sirene dall’estero, come le offerte di Al Hilal, PSG e Chelsea. Ora la scelta è fatta: guiderà una nazionale ricca di talento e tra le favorite per il prossimo Mondiale. Per Zidane si apre una nuova sfida, diversa ma altrettanto ambiziosa. E il conto alla rovescia è già iniziato.