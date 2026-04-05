Barcellona, sospiro di sollievo per Araujo e apprensione per Bernal: ultime dall'infermeria
Arrivano aggiornamenti contrastanti dall’infermeria del Barcellona alla vigilia di un appuntamento europeo fondamentale. Il club catalano ha fatto chiarezza sulle condizioni di Ronald Araujo e Marc Bernal, offrendo indicazioni importanti in vista dei prossimi impegni.
Il difensore uruguaiano, costretto a lasciare il campo nel primo tempo contro l’Atlético Madrid, ha riportato una lieve distorsione muscolare alla coscia sinistra. Un problema meno grave del previsto, che non dovrebbe impedirgli di essere a disposizione per la sfida di Champions League contro gli stessi colchoneros. Una notizia che rassicura Hansi Flick, pronto a ritrovare un elemento chiave nel reparto arretrato.
Diverso il discorso per Marc Bernal. Il giovane centrocampista ha subito una distorsione alla caviglia sinistra, con tempi di recupero ancora da valutare. Lo staff medico monitorerà l’evoluzione dell’infortunio nei prossimi giorni, ma il rischio di uno stop prolungato è concreto.
Se da un lato il Barcellona può tirare un sospiro di sollievo per Araujo, dall’altro deve fare i conti con l’incertezza legata a Bernal. Una situazione che impone cautela, proprio nel momento più delicato della stagione.
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