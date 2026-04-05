Liverpool, van Dijk: "Servono tre partite eccezionali per ottenere qualcosa da questa stagione"

Una batosta che pesa, e non poco. Il 4-0 incassato contro il Manchester City in FA Cup ha lasciato strascichi evidenti in casa Liverpool, soprattutto in vista del doppio confronto europeo contro il PSG. Una preparazione tutt’altro che ideale per una sfida così delicata.

Nonostante una stagione complicata e una campagna acquisti importante alle spalle, i Reds non hanno ancora perso tutte le motivazioni. A ribadirlo è stato Virgil van Dijk, che ha chiamato la squadra a una reazione immediata: “Mentalmente è stata una stagione molto difficile, ma abbiamo una responsabilità, non solo verso noi stessi, ma soprattutto verso i tifosi”.

Il difensore olandese ha indicato chiaramente la strada da seguire: “Se vogliamo ottenere qualcosa da questa stagione, dobbiamo fare qualcosa di eccezionale nelle prossime tre partite”. Un messaggio diretto, che sottolinea quanto il margine di errore sia ormai ridotto al minimo.

Il primo banco di prova sarà imminente, con l’impegno europeo già alle porte. Servirà una risposta forte, sul piano del gioco e dell’atteggiamento. Per il Liverpool è il momento della verità: rialzarsi subito o rischiare di chiudere la stagione senza soddisfazioni.