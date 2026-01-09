Neve e gelo bloccano il calcio in Olanda: in Eredivisie rinviata Nijmegen-Utrecht

L’inverno si abbatte sull’Olanda e ferma il calcio. La sfida di Eredivisie tra Nijmegen e Utrecht, in programma venerdì 9 gennaio, è stata ufficialmente rinviata a causa delle proibitive condizioni meteorologiche che stanno colpendo il Paese. A comunicarlo è stata l’Eredivisie CV, l’organo di governo del campionato, dopo le abbondanti nevicate che in settimana hanno messo in ginocchio trasporti pubblici e servizi essenziali.

Una decisione presa in via prudenziale, alla luce delle previsioni per il fine settimana, che non garantirebbero standard di sicurezza adeguati. “Oltre ai dubbi sulla praticabilità dei campi, sulla base delle previsioni attuali non è possibile assicurare in modo sufficiente la sicurezza di giocatori, tifosi e personale all’interno e nei pressi dello stadio a causa delle condizioni meteorologiche estreme”, si legge nella nota ufficiale della lega.

Il maltempo non ha colpito soltanto la massima serie. Sono state infatti cancellate anche tutte le gare della Keuken Kampioen Divisie, la seconda divisione olandese, in calendario tra il 9 e l’11 gennaio. Per quanto riguarda le altre otto partite di Eredivisie previste tra sabato e domenica, al momento restano confermate, ma la loro disputa dipenderà dall’evoluzione del meteo nelle prossime ore.

La lega ha ricordato che tutti gli stadi della VriendenLoterij Eredivisie sono dotati di manto erboso naturale e riscaldamento del terreno di gioco, elementi che aumentano le possibilità di rendere i campi agibili. Ma le autorità calcistiche continueranno a monitorare costantemente la situazione, con la sicurezza di addetti ai lavori e tifosi come priorità assoluta.