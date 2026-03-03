Bundesliga, dalla prossima stagione verrà creato un campionato per Under 21: i dettagli

La Bundesliga ha varato nuova competizione volta a promuovere lo sviluppo dei giovani sarà introdotta all'inizio della stagione 2026-27 nelle prime due divisioni del calcio tedesco. In data odierna, martedì 3 marzo 2026, l'Assemblea Generale della DFL ha deliberato all'unanimità l'introduzione di un nuovo torneo Under 21 riservato ai club di Bundesliga e 2. Bundesliga a partire dalla stagione 2026-27. Questa iniziativa nasce dal lavoro di un gruppo di esperti istituito lo scorso anno, che ha riunito rappresentanti della DFL, della DFB e specialisti esterni con l'obiettivo di individuare le priorità per lo sviluppo del calcio professionistico tedesco. Il nuovo formato si configura come una misura concreta per gestire la delicata fase di transizione dei giovani talenti verso il professionismo, seguendo una raccomandazione che ha già ricevuto il pieno sostegno delle commissioni tecniche e del comitato esecutivo.

La competizione è stata concepita come un'offerta supplementare e volontaria che non richiederà la creazione di squadre riserve specifiche, integrandosi perfettamente nel sistema dei campionati già esistente. Il progetto si rivolge ai calciatori delle fasce d'età comprese tra l'Under 17 e l'Under 21, permettendo inoltre l'impiego di un massimo di quattro fuoriquota per squadra. Questa flessibilità è pensata non solo per valorizzare i giovani, ma anche per favorire il recupero agonistico di giocatori della prima squadra reduci da lunghi infortuni. I club potranno quindi attingere dalle rose attuali senza dover sostenere i costi legati all'allestimento di formazioni aggiuntive.

Il formato del torneo prevede due gironi indipendenti, le cui migliori classificate si sfideranno in una fase finale. Per ridurre al minimo gli oneri finanziari e logistici, la DFL ha previsto un calendario variabile e la possibilità di disputare gli incontri in sedi neutrali; le partite si svolgeranno a porte chiuse per contenere i costi organizzativi. Tuttavia, resta aperta l'ipotesi di trasformare il torneo finale dell'estate 2027 in un evento mediatico aperto al pubblico. Questa soluzione garantisce alle società un'elevata autonomia gestionale, offrendo ai giovani una vetrina competitiva di alto livello senza appesantire eccessivamente le strutture dei club.