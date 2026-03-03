Bayern-Nagelsmann atto II, l’agente svela: "Eberl mi mandava GIF di Tom & Jerry per l'impazienza"

Volker Struth, l'agente di Julian Nagelsmann, ha rivelato che il suo assistito è stato vicinissimo a un clamoroso ritorno al Bayern Monaco poco dopo il suo esonero, descrivendo i singolari tentativi di approccio da parte di Max Eberl. Struth ha spiegato che il direttore sportivo del Bayern continuava a inviargli GIF animate su WhatsApp mentre aspettava una risposta all'offerta per la panchina nel 2024: "Naturalmente, ci sono voluti alcuni giorni per riflettere e valutare ogni aspetto. In quel periodo, Max continuava a mandarmi personaggi dei cartoni animati via WhatsApp", ha raccontato l'agente.

Entrando nel dettaglio di queste curiose comunicazioni digitali, Struth ha aggiunto durante l'intervista a Sport BILD: "Mi inviava Tom & Jerry che camminavano avanti e indietro per la stanza spazientiti, oppure qualcuno che girava continuamente su una sedia fissando il soffitto". Questi messaggi testimoniano la pressione e l'ansia dei vertici bavaresi nel tentativo di riportare a casa il tecnico, una trattativa che però non è andata in porto, portando Nagelsmann a proseguire il suo percorso con la nazionale tedesca.

Riguardo a una futura collaborazione tra la capolista della Bundesliga e l'allenatore, Struth ha precisato che al momento il suo cliente è soddisfatto del lavoro con la Germania, pur lasciando una porta aperta per il domani. "Julian è molto felice al momento. Il suo contratto si estende oltre la Coppa del Mondo e il Bayern attualmente ha un buon allenatore e sta ottenendo successi, ma non lo escluderei per il futuro".