Manchester United, Carrick: "La situazione dei gol da calcio piazzato ci è sfuggita di mano"

In Inghilterra la polemica della settimana riguarda i gol da calcio piazzato. La squadra di Mikel Arteta ha segnato ben 22 gol su calci piazzati in questa stagione che hanno fruttato tanti punti alla capolista, più di tutti in Premier. Il Manchester United occupa il sesto posto in questa speciale classifica con 16 reti nate da palla inattiva, tra cui spiccano il gol vittoria di Harry Maguire contro il Liverpool a ottobre e il vantaggio siglato da Bryan Mbeumo contro il Tottenham il mese scorso. Tuttavia, i Red Devils hanno anche subito l'aggressività degli avversari sugli sviluppi dei corner, perdendo all'esordio stagionale contro l'Arsenal per una rete che l'allora tecnico Ruben Amorim riteneva da annullare. Proprio la scorsa settimana, lo United è sopravvissuto a un assedio di cross nella vittoria per 1-0 sull'Everton, con Kobbie Mainoo che ha ironicamente paragonato i continui spintoni dei Toffees in area di rigore a una Royal Rumble della WWE.

La questione ha sollevato un acceso dibattito tra gli allenatori della Premier League, specialmente dopo la vittoria dell'Arsenal sul Chelsea per 2-1, decisa da due reti nate proprio dalla bandierina. Arne Slot, tecnico del Liverpool, ha ammesso senza mezzi termini che la maggior parte delle partite del campionato inglese non sono più un piacere da guardare, mentre l'allenatore del Chelsea, Liam Rosenior, ha chiesto alla lega di revisionare a fine stagione il regolamento sui contrasti proibiti in area.

Intervenuto in conferenza stampa, anche Micheal Carrick ha dichiarato che la situazione è ormai sfuggita di mano, ricordando come fino a poco tempo fa venisse garantito il pugno di ferro contro ogni minimo contatto in area. Secondo l'ex centrocampista, il successo di queste tattiche ha spinto sempre più squadre a esasperare i blocchi e la densità vicino alla porta, portando a una rottura dell'equilibrio del gioco. Pur comprendendo le ragioni tattiche dietro questa tendenza, Carrick ha concluso sottolineando la necessità di un intervento esterno.