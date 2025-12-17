Kvaratskhelia: "Ammiro il calcio brasiliano, sono sempre stato fan di Neymar e Ronaldinho"

Khvicha Kvaratskhelia ha parlato del suo legame con il calcio brasiliano, lasciando emergere ammirazione e riferimenti molto chiari. Intervistato sull’argomento durante la conferenza stampa della vigilia di PSG-Flamengo (finale di Coppa Intercontinentale, si gioca oggi alle 18), l’esterno offensivo del PSG non ha nascosto il sorriso. "Mi piacciono tantissimo i giocatori brasiliani", ha spiegato il georgiano. "Nel corso della mia carriera ho giocato con alcuni di loro e contro altri. Per me i migliori restano Neymar e Ronaldinho: sono un loro grandissimo fan". Due nomi che, non a caso, hanno lasciato un segno profondo anche nella storia recente del club parigino.

Kvaratskhelia, arrivato a Parigi dopo l’esperienza al Napoli, ha poi allargato il discorso alla cultura calcistica del Brasile, sottolineandone l’unicità: "Tutti sappiamo che il talento brasiliano è diverso da quello di qualsiasi altro Paese". Un’idea che sembra riflettersi anche nel suo stile di gioco, fatto di dribbling, fantasia e imprevedibilità, elementi spesso associati proprio alla scuola verde-oro.

Le parole dell’ala classe 2001 arrivano in un momento chiave della stagione, con il PSG chiamato a giocarsi un trofeo internazionale contro una delle squadre più rappresentative del Sud America. Flamengo, simbolo del calcio brasiliano, rappresenta un banco di prova speciale, anche dal punto di vista emotivo.