Neymar-Santos, prove di rinnovo: l’obiettivo è il Mondiale 2026

Dopo un 2025 decisamente atipico, segnato da continui stop fisici, il futuro di Neymar potrebbe ancora tingersi di bianconero. Tornato al Santos a inizio anno, l’asso brasiliano non è riuscito a trovare continuità a causa dei numerosi infortuni, ma ha comunque avuto un ruolo determinante nella salvezza del Peixe, rimasto a lungo invischiato nella zona retrocessione e capace, quasi in extremis, di conquistare anche un posto in Copa Sudamericana.

Al termine dell’ultima giornata del Brasileirao, che ha sancito la permanenza del Santos nella massima serie, Neymar ha annunciato l’operazione ai menischi del ginocchio, spiegando di voler arrivare “completo” all’ultima grande missione della sua carriera: il Mondiale 2026. Proprio dopo questa dichiarazione, in Brasile hanno iniziato a circolare con insistenza voci su un possibile rinnovo con il club che lo ha lanciato nel calcio che conta.

Secondo quanto riportato da R7Esportes, Santos e Neymar avrebbero già trovato un’intesa per prolungare il contratto, in scadenza il 31 dicembre, fino alla metà del 2026. Un accordo che avrebbe due obiettivi chiari: permettere a Neymar di arrivare al Mondiale con ritmo e minuti nelle gambe, così da rientrare nei piani del ct Carlo Ancelotti, e disputare la Copa Sudamericana con il club del suo cuore, appena salvato dalla retrocessione.

Il bilancio stagionale racconta di un Neymar a due facce: tante difficoltà fisiche, ma anche un finale decisivo. In totale sono 28 le presenze stagionali, con 11 gol e 4 assist in 2.065 minuti. Numeri che, soprattutto nel mese di novembre, hanno trascinato il Santos verso una salvezza insperata. Ora, per il numero 10, il sogno è chiaro: restare, tornare protagonista e inseguire un ultimo grande titolo prima del Mondiale.