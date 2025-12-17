Nizza in crisi nera: in Francia tutti accusano Ratcliffe, che "lascia marcire la situazione"

Il Nizza sta vivendo una delle crisi più profonde della sua storia recente, dentro e fuori dal campo. In Ligue 1, la squadra di Franck Haise non riesce più a trovare la via del successo: dopo 16 giornate, i risultati parlano chiaro, con appena cinque vittorie, due pareggi e nove sconfitte. Peggio va in Europa League, dove il club azzurro rimane a quota zero punti dopo sei partite, già eliminato e ultimo nel girone.

A peggiorare il quadro, gli episodi di violenza che hanno colpito la squadra. Dopo la sconfitta per 3-1 contro il Lorient, circa 400 tifosi hanno atteso il ritorno dei giocatori all’Allianz Riviera, dando vita a scene preoccupanti. Alcuni calciatori, tra cui Terem Moffi e Jérémie Boga, sono stati insultati e persino aggrediti fisicamente, mentre il direttore sportivo Florian Maurice ha subito lo stesso trattamento. Il tecnico Haise, pur avendo pensato alle dimissioni, ha deciso di restare e tentare di risollevare la situazione.

Ma il vero problema sembra essere la mancanza di leadership dall’alto. Il proprietario Sir Jim Ratcliffe, più presente nel Manchester United per i suoi altri interessi, è completamente assente a Nizza. Secondo i media locali, Ratcliffe "lascia marcire la situazione e non interviene": nonostante le dichiarazioni pubbliche sul suo desiderio di cedere il club, nessun contatto è stato preso per possibili acquisizioni o interventi concreti da settimane, alimentando frustrazione tra tifosi, giocatori e staff.

Il club è dunque in balia degli eventi: risultati deludenti, incidenti preoccupanti e assenza di un vero progetto di rilancio rischiano di trasformare il progetto Nizza in un vero e proprio “naufragio sportivo”. La domanda che aleggia sull’Allianz Riviera è inevitabile: c’è ancora un timoniere capace di salvare la nave dalla deriva?