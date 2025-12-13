Manchester United, indebitamento record: superato il tetto del miliardo di sterline

Il Manchester United deve fare i conti con un "buco" da record. I debiti del club inglese hanno raggiunto la cifra di 1,29 miliardi di sterline (circa 1,5 miliardi di euro), secondo gli ultimi risultati finanziari del club. Un dato senza precedenti, anche per una società storicamente abituato a bilanci in rosso. Secondo la stampa britannica, tra cui The Times, il quadro finanziario è particolarmente preoccupante al termine dell’ultimo trimestre. Di recente, l’amministratore delegato Omar Berrada aveva però elogiato i "solidi risultati finanziarià" ottenuti dopo le politiche di riduzione dei costi portate avanti da Jim Ratcliffe, comproprietario del club dal dicembre 2023 e anche patron dell’OGC Nizza.

L’assenza dalle coppe europee pesa sui conti

Dietro si nascondono in realtà due dure ondate di licenziamenti, che negli ultimi mesi hanno portato all’uscita di circa 450 dipendenti. Ratcliffe ha inoltre cercato di ridurre i benefit per i lavoratori, aumentando allo stesso tempo il prezzo di alcuni biglietti nonostante l’opposizione dei tifosi. Nell’ottica di alleggerire il monte ingaggi, il Manchester United ha anche ceduto in prestito diversi giocatori per risparmiare parte degli stipendi (André Onana, Jadon Sancho, Marcus Rashford, Rasmus Hojlund). Casemiro, il giocatore più pagato della rosa con circa 425.000 euro a settimana, potrebbe essere spinto alla partenza la prossima estate, al termine del suo contratto (che include un’opzione di rinnovo di un anno). Stesso discorso per il veterano inglese Harry Maguire, che percepisce circa 200.000 euro settimanali. Il problema è che il Manchester United sta pagando una disastrosa ultima stagione di Premier League, chiusa al 15° posto, e l’assenza dalle competizioni europee in questa annata.

Di conseguenza, diverse fonti di ricavo (biglietteria, entrate commerciali, sponsorizzazioni) sono diminuite. Un anno fa il debito finanziario del club era stimato a 812 milioni di euro, contro gli 853 milioni attuali. A incidere è stato anche un mercato estivo particolarmente oneroso, con gli acquisti di Benjamin Šeško (76,5 milioni di euro), Bryan Mbeumo (75 milioni), Matheus Cunha (74,2 milioni) e Senne Lammens (21 milioni), investimenti effettuati con l’obiettivo di tornare rapidamente in Champions League. Dopo 15 giornate di Premier League, i Red Devils occupano il 6° posto, in piena lotta per le posizioni europee.