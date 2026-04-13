Tottenham, oltre il danno la beffa: Romero ha terminato in anticipo la stagione
Oltre il danno, la beffa per il Tottenham. Gli Spurs sono finiti in zona retrocessione dopo il ko sul campo del Sunderland che ha così rovinato l'esordio di Roberto De Zerbi sulla panchina degli Spurs. Allo "Stadium of the Light" i londinesi hanno perso Cristian Romero per infortunio.
SCONTRO CON KINSKY
Problemi al ginocchio per l'argentino a seguito di uno scontro di gioco col suo compagno di squadra Kinsky. Uscito zoppicante dal campo, Romero non ha dato buone impressioni circa il suo stato fisico. Impressioni confermate dalle notizie che sono uscite in Inghilterra in questi minuti: stop fino a otto settimane per una lesione parziale di alto grado del legamento crociato mediale. Tradotto, stagione finita.
QUANTI STOP NEL CORSO DELLA STAGIONE
27 anni, Romero in questa stagione aveva già saltato 2 partite in Premier League per infortunio mentre altre 6 non le ha giocate per squalifica.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.