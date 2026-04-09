Hakimi: "Coppa d'Africa? Non abbiamo dato una bella immagine ma meritiamo il titolo"

La finale della Coppa d'Africa tra Marocco e Senegal continua a far discutere. La federazione senegalese ha infatti presentato ricorso al TAS contro la decisione della CAF di assegnare il titolo al Marocco a tavolino dopo una gara segnata da tensioni e disordini. A prendere posizione è stato il capitano marocchino Achraf Hakimi, intervenuto ai microfoni di Movistar dopo la vittoria del Paris Saint-Germain sul Liverpool in Champions League. Il laterale ha riconosciuto il clima difficile vissuto durante la finale: "Sono stati momenti complicati, con tanta tensione. Non sono orgoglioso dell’immagine che abbiamo dato con certi gesti, ma a livello sportivo abbiamo fatto un grande torneo, rispettando avversari e competizione".

Hakimi, però, ha difeso la decisione della CAF, criticando indirettamente il comportamento del Senegal: "Si sta valutando tutto e speriamo che venga presa la decisione migliore per il bene del calcio africano. Credo che meritiamo il titolo, non si può uscire dal campo in quel modo".

Infine, un messaggio chiaro: "Quando ci danno per morti, è lì che siamo più vivi". Un avvertimento che vale per la Champions… e forse anche per la battaglia legale ancora aperta.