PSG, 2 gol al Liverpool. Ma Hakimi scuote la testa: "Li abbiamo lasciati in vita..."

Non solo Kvaratskhelia. Per il PSG, in una notte di festa e dominio assoluto sul Liverpool (2-0) nella gara d'andata dei quarti di Champions League, l'ex Inter Achraf Hakimi ha offerto la sua opinione ai microfoni di Canal+: "Non ho ancora rivisto le azioni (del rigore, ndr)", ha esordito riguardo il penalty tolto a Zaire-Emery e alla sua squadra per contatto ritenuto regolare dall'arbitro, a seguito di review al monitor.

"In campo pensi di sì, ma se l'arbitro non ha visto nulla, dobbiamo rispettare le decisioni", ha precisato il terzino destro marocchino. "Sì, penso che abbiamo avuto occasioni chiare per segnare più gol. Abbiamo lasciato il Liverpool in vita, ma siamo contenti della prestazione", il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto analizzato da Hakimi. "Noi vogliamo continuare con la stessa strategia, quella che portiamo avanti da tempo".

La qualificazione in semifinale di Champions League non è ancora certa per il PSG: al netto di due gol di vantaggio nel primo duello, infatti, i ragazzi di Luis Enrique dovranno uscire indenni dalla bolgia di Anfield tra una settimana (14 aprile). Ma il Liverpool, al contrario dei parigini, giocherà nel mezzo contro il Fulham in Premier League per lottare con le unghie e con i denti per un posto nelle coppe europee la prossima stagione. Questo potrebbe togliere energie importanti ai Reds in vista del secondo incrocio con Kvaratskhelia & dco.