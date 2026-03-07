Liverpool, Slot: "Ngumoha a 17 anni è speciale". E coccola Robertson: "Preziosissimo"

Il Liverpool ha accesso ai quarti di finale di FA Cup, diritto ottenuto con il 3-1 rifilato al Wolverhampton nello scontro da dentro-fuori. Missione compiuta dai Reds, usciti sconfitti sempre con l'ultima in classifica invece in Premier League appena una partita fa. Arne Slot, tecnico in capo, ha parlato alla BBC Sport al termine della gara: "Abbiamo avuto molto possesso palla; loro hanno creato un'occasione e segnato un gol in modo simile a tre giorni fa. Noi però abbiamo creato più di quanto fatto nell'ultima partita, ed è questo il motivo per cui oggi siamo riusciti a vincere".

Sul gol subito: "Quasi tutto è andato come tre giorni fa, tranne per il fatto che abbiamo segnato di più. È molto frustrante vedere che, nonostante non abbiamo concesso quasi nulla, subiamo comunque un gol", l'amaro in bocca rimasto all'allenatore olandese. Discorso divergente su Andrew Robertson, da gol e assist dopo 4 panchine di fila: "Penso che tutti vogliano giocare ogni singola partita, il che non è possibile. Oggi ha svolto il suo compito molto bene. Credo abbia disputato davvero un'ottima gara". Mentre a TNT Sports ha aggiunto: "È preziosissimo. Innanzitutto per la qualità che apporta, in secondo luogo per la sua personalità. Se deve giocare, risponde sempre presente".

Infine un commento su Rio Ngumoha, partito dal 1' nel tridente d'attacco: "È speciale, perché se hai 17 anni e riesci a incidere in una sfida tra due squadre di Premier League, questo ti dice quanto sei forte come giocatore. Ma spetta a lui dimostrarlo ogni volta. Questa prestazione dovrebbe dargli molta fiducia per continuare così anche in trasferta".

Sulla situazione del Liverpool: "Ogni tre giorni ho una sensazione diversa. Tre giorni fa il mio stato d'animo era completamente opposto a quello di ora. È un bene essere ai quarti di finale di FA Cup. Tra tre o quattro giorni ci aspetta un'altra grande partita a Istanbul (contro il Galatasaray in Champions League, ndr)".