Martinez e Romero fanno tremare l'Argentina: si teme un infortunio serio per il difensore

Ansia in casa Argentina a 60 giorni dal Mondiale. Emiliano Martínez si è fermato nel riscaldamento con l'Aston Villa per un fastidio al polpaccio, già affaticato nei giorni precedenti. Il portiere non ha preso parte alla gara, chiusa sull’1-1, e si sottoporrà ad accertamenti per escludere lesioni più serie.

Filtra comunque ottimismo: si tratterebbe di una semplice contrattura, ma lo staff medico non vuole correre rischi in vista dei prossimi impegni europei e, soprattutto, del Mondiale. Più delicata la situazione di Cristian Romero, alle prese con un problema al ginocchio. Gli esami chiariranno se si tratta di una semplice botta o di un interessamento del legamento collaterale interno, ipotesi che farebbe scattare un campanello d’allarme ben più serio.

Per il CT Lionel Scaloni sono ore di preoccupazione: Martínez e Romero rappresentano due colonne della squadra. Il primo garantisce sicurezza ed esperienza tra i pali, il secondo è il leader della linea difensiva.