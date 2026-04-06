Romero al Belgrano? Parla il padre: "Sarebbe un bombazo, ma il Tottenham ci tiene molto"

Víctor "Quito" Romero, padre di Cristian "Cuti" Romero, ha parlato ai microfoni di Cadena 3 dei rumors che voglio il difensore del Tottenham vicino a un ritorno al Belgrano dopo il Mondiale 2026. "Magari fosse vero - racconta -; come tifoso del Belgrano e come papà, cosa voglio di più, ma non so nulla. Se tornasse adesso sarebbe un bombazo e una gioia. Ma al Tottenham tengono molto a lui".

Contratto e clausola: ostacoli concreti

Il nodo principale è contrattuale. Cristian Romero è legato agli Spurs per altri due anni e il club inglese ha fissato una clausola rescissoria molto elevata. "Ha ancora due anni di contratto con il Tottenham e una clausola altissima. Gli inglesi non lo lasceranno partire gratis: siamo tra i 50 e i 70 milioni di dollari".

"Credo che tornerà, ma non so se adesso"

Al di là degli ostacoli economici, il padre del difensore lascia aperta la porta per il futuro: "Credo che tornerà, ma non so se adesso", ha confessato. E sulla certezza di non sapere nulla di concreto: "Non so nulla, ma nel calcio tutto può succedere. Oggi puoi pensare di stare vicino alla famiglia e domani ti costruiscono una squadra per vincere il campionato e cambia tutto".