Alves spaventa la Juventus, ma Salvai agguanta il pari: 1-1 al 45° contro il Benfica

Finisce in parità il primo tempo della sfida fra Juventus e Benfica, giocata all’Allianz Stadium, valida per la prima giornata della fase campionato di Women’s Champions League. Le bianconere nonostante un buon inizio vanno subito sotto dopo sei minuti con Lucia Alves che segna dopo un bello scambio con Raysla al termine di un’azione sulla sinistra. Le padrone di casa reagiscono subito con un colpo di testa di Girelli che viene però neutralizzato da Pauels e poi con Vangsgaard che manca di un soffio l’appuntamento col pallone. È così la centrale difensiva Salvai al 22° a trovare il pari con un bel colpo di testa su cross di Bonansea dalla destra. Nel finale la stessa numero 11 trova anche il gol del raddoppio, ma la sua posizione è irregolare e l’arbitra Martincic annulla per fuorigioco.

1ª giornata Women’s Champions League

Martedì 7 ottobre

Juventus – Benfica 1-1

6’ Lucia Alves (B), 22’ Salvai (J)

Arsenal – Lione (21:00)

Barcellona - Bayern Monaco (21:00)

Paris FC - OH Leuven (21:00)

Mercoledì 8 ottobre

Twente – Chelsea (18:45)

Real Madrid – Roma (18:45)

Manchester United – Vålerenga (21:00)

St. Pölten - Atletico de Madrid (21:00)

Wolfsburg - Paris Saint-Germain (21:00)