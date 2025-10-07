Schwoch: "L'Inter quest'anno ha più alternative in attacco, ma l'anti-Napoli è il Milan"

Nel corso del suo intervento a Televomero, Stefan Schwoch ha parlato del campionato: "Finora il club non ha avuto gare difficili tranne il Milan ma qualche vittoria è arrivata comunque in modo casuale in questo campionato - sottolineano i colleghi di TuttoNapoli.net -. Lukaku o Hojlund? Per me a parità di condizione con allenatore Antonio Conte gioca Lukaku".

E proprio sull'attaccante danese, l'ex centravanti ha espresso il parere su una sua possibile vittoria della classifica cannonieri: "Se gioca con continuità anche quando torna Lukaku e per Lukaku bisogna vedere le condizioni visto che è un infortunio importante, per me Hojlund se la può giocare per vincere la classifica. Secondo me lui è un attaccante fortissimo. E’ un attaccante vecchia maniera che predilige la profondità e con De Bruyne vuol dire partire già con 6-7 gol in più".

Parlando di Milan si è soffermato sull'attaccante Rafael Leao: "In questo momento abbassa le chance del Milan. E’ forte come pochi ma quest’anno non ha fatto mai quello step decisivo". Chiosa infine sull'Inter: "Lo scorso anno l’Inter non aveva le alternative davanti, ora invece si. Io in alternativa al Napoli però metto il Milan fino alla fine perchè ha una buonissima squadra ed ha un allenatore abituato a fare quello".