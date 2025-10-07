Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus-Benfica, le formazioni ufficiali: Canzi rivoluzione al'11. Girelli guida l'attacco

Juventus-Benfica, le formazioni ufficiali: Canzi rivoluzione al'11. Girelli guida l'attacco
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:04Calcio femminile
di Tommaso Maschio

Per la prima gara di Champions League di quest'anno il tecnico della Juventus Max Canzi cambia molto, anzi tutto, rispetto alla gara d’esordio in Serie A schierando un undici totalmente diverso con la capitana Girelli, 16 gol in Champions League, al fianco di Vangsgaard e Tatiana Pinto alle loro spalle. A centrocampo spazio a Bonansea e Carbonell sulle corsie esterne, mentre al fianco di Stolen Godo ci sarà Walti. In difesa, davanti a Peyraud-Magnin spazio alle azzurre Lenzini e Salvai affiancate da Harviken. Il Benfica risponde con Moller e Raysla in avanti e un centrocampo classico a quattro dove Lucia Alves e Davidson occupano le corsie laterali. Anche la difesa, davanti a Pauels, sarà a quattro con l’esperta Carole Costa a guidarla al centro affiancata da Diana Gomes. Queste le formazioni ufficiali:

Juventus (3-4-1-2): Peyraud-Magnin; Lenzini, Salvai, Harviken; Bonansea, Walti, Stolen Godo, Carbonell; Tatiana Pinto; Vangsgaard, Girelli. A disposizione: De Jong, Cappelletti, Kullberg, Schatzer, Rosucci, Beccari, Thomas, Calligaris, Krumbiegel, Moretti, Brighton, Cambiaghi. Allenatore Massimiliano Canzi

Benfica (4-4-2): Pauels; Catarina Amado, Carole Costa, Diana Gomes, Lund; Lucia Alves, Beatriz Cameirao, Gasper, Davidson; Moller, Nycole Raysla. A disposizione: Thais Lima, Rute Costa, Prat, Martin-Prieto, Leticia Almeida, Ucheibe, Diana Silva, Engsvik, Lara Martins, Pauleta, Carolina Tristao, Boeckmann. Allenatore: Ivan Baptista

1ª giornata Women’s Champions League
Martedì 7 ottobre
Juventus – Benfica (18:45)
Arsenal – Lione (21:00)
Barcellona - Bayern Monaco (21:00)
Paris FC - OH Leuven (21:00)

Mercoledì 8 ottobre
Twente – Chelsea (18:45)
Real Madrid – Roma (18:45)
Manchester United – Vålerenga (21:00)
St. Pölten - Atletico de Madrid (21:00)
Wolfsburg - Paris Saint-Germain (21:00)

