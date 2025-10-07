Juventus-Benfica, le formazioni ufficiali: Canzi rivoluzione al'11. Girelli guida l'attacco

Per la prima gara di Champions League di quest'anno il tecnico della Juventus Max Canzi cambia molto, anzi tutto, rispetto alla gara d’esordio in Serie A schierando un undici totalmente diverso con la capitana Girelli, 16 gol in Champions League, al fianco di Vangsgaard e Tatiana Pinto alle loro spalle. A centrocampo spazio a Bonansea e Carbonell sulle corsie esterne, mentre al fianco di Stolen Godo ci sarà Walti. In difesa, davanti a Peyraud-Magnin spazio alle azzurre Lenzini e Salvai affiancate da Harviken. Il Benfica risponde con Moller e Raysla in avanti e un centrocampo classico a quattro dove Lucia Alves e Davidson occupano le corsie laterali. Anche la difesa, davanti a Pauels, sarà a quattro con l’esperta Carole Costa a guidarla al centro affiancata da Diana Gomes. Queste le formazioni ufficiali:

Juventus (3-4-1-2): Peyraud-Magnin; Lenzini, Salvai, Harviken; Bonansea, Walti, Stolen Godo, Carbonell; Tatiana Pinto; Vangsgaard, Girelli. A disposizione: De Jong, Cappelletti, Kullberg, Schatzer, Rosucci, Beccari, Thomas, Calligaris, Krumbiegel, Moretti, Brighton, Cambiaghi. Allenatore Massimiliano Canzi

Benfica (4-4-2): Pauels; Catarina Amado, Carole Costa, Diana Gomes, Lund; Lucia Alves, Beatriz Cameirao, Gasper, Davidson; Moller, Nycole Raysla. A disposizione: Thais Lima, Rute Costa, Prat, Martin-Prieto, Leticia Almeida, Ucheibe, Diana Silva, Engsvik, Lara Martins, Pauleta, Carolina Tristao, Boeckmann. Allenatore: Ivan Baptista

1ª giornata Women’s Champions League

Martedì 7 ottobre

Juventus – Benfica (18:45)

Arsenal – Lione (21:00)

Barcellona - Bayern Monaco (21:00)

Paris FC - OH Leuven (21:00)

Mercoledì 8 ottobre

Twente – Chelsea (18:45)

Real Madrid – Roma (18:45)

Manchester United – Vålerenga (21:00)

St. Pölten - Atletico de Madrid (21:00)

Wolfsburg - Paris Saint-Germain (21:00)