Spezia, Bandinelli brucia le tappe del recupero: potrebbe rientrare contro il Bari
In casa Spezia si attende il rientro di Filippo Bandinelli con la speranza che possa aiutare la squadra in un momento di grande difficoltà. Il centrocampista, operato ad agosto per una frattura da stress del pilone tibiale della caviglia sinistra sta proseguendo il suo percorso di recupero in maniera spedita tanto da bruciare le tappe come riferisce cittadellaspezia.com.
Dopo i controlli di una ventina di giorni fa Bandinelli sembrava pronto a rientrare a metà novembre, ma le cose potrebbero cambiare rapidamente con la società che spera di metterlo a disposizione del tecnico D’Angelo già prima della prossima pausa, l’ultima del 2025, per gli impegni delle nazionali. La partita cerchiata in rosso è quella contro il Bari al Picco dove il classe ‘95 potrebbe rientrare a distanza di tre mesi dall’operazione per dare una mano anche in campo oltre che nello spogliatoio dove è uno dei leader riconosciuti del gruppo.