Walukiewicz: "Momento speciale aver giocato contro CR7. Un sogno il debutto in Nazionale"

Nel corso della sua presentazione per i canali ufficiali della società, il difensore del Sassuolo Sebastian Walukiewicz ha parlato delle partite che si ricorda con maggiore affetto dal suo arrivo in Italia: "I primi sei mesi li ho fatti in panchina ma penso di aver lavorato bene. Ho poi debuttato contro la Juventus e, anche se abbiamo perso, ero felice per la prima partita in Serie A".

Hai giocato contro Cristiano Ronaldo.

"Ed è per questo che era un momento speciale".

La Nazionale?

"Il debutto nella Nazionale polacca contro la Finlandia. Abbiamo vinto 5-1, ho coronato un sogno".

