Eriksen: "Felice per Hojlund. So meglio di chiunque altro cosa ha passato allo United"

Christian Eriksen parla di Rasmus Hojlund. L'ex fantasista dell'Inter, direttamente dal ritiro della Danimarca, ha parlato in conferenza stampa dell'attaccante del Napoli e suo compagno in Nazionale che nelle prime sei partite giocate con la maglia azzurra, fra campionato e Champions League, ha realizzato quattro reti:

"Sono davvero felice per Rasmus - sottolinea TuttoNapoli.net -. So meglio di chiunque altro cosa ha passato allo United, nel bene e nel male, ma è sempre stato forte mentalmente, lavora sodo e dà tutto in campo, quindi è fantastico che ora stia segnando".