Eriksen: "Felice per Hojlund. So meglio di chiunque altro cosa ha passato allo United"
TUTTO mercato WEB
Christian Eriksen parla di Rasmus Hojlund. L'ex fantasista dell'Inter, direttamente dal ritiro della Danimarca, ha parlato in conferenza stampa dell'attaccante del Napoli e suo compagno in Nazionale che nelle prime sei partite giocate con la maglia azzurra, fra campionato e Champions League, ha realizzato quattro reti:
"Sono davvero felice per Rasmus - sottolinea TuttoNapoli.net -. So meglio di chiunque altro cosa ha passato allo United, nel bene e nel male, ma è sempre stato forte mentalmente, lavora sodo e dà tutto in campo, quindi è fantastico che ora stia segnando".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
Le più lette
2 Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile