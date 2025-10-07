La prima doppietta europea di Salvai fa felice la Juve: Benfica battuto per 2-1

La Juventus parte bene in Women's Champions League e conquista subito tre punti battendo in casa il Benfica nella sfida d'apertura della fase a campionato. A decidere la gara una doppietta della centrale Cecilia Salvai che non aveva mai segnato in Europa fino a oggi.

Le bianconere nonostante un buon inizio vanno subito sotto dopo sei minuti con Lucia Alves che segna dopo un bello scambio con Raysla al termine di un’azione sulla sinistra. Le padrone di casa reagiscono subito con un colpo di testa di Girelli che viene però neutralizzato da Pauels e poi con Vangsgaard che manca di un soffio l’appuntamento col pallone. È così la centrale difensiva Salvai al 22° a trovare il pari con un bel colpo di testa su cross di Bonansea dalla destra. Nel finale la stessa numero 11 trova anche il gol del raddoppio, ma la sua posizione è irregolare e l’arbitra Martincic annulla per fuorigioco.

Nella ripresa è la Juve a continuare ad avere il pallino del gioco in mano, ma senza riuscire a sfondare almeno fino all’86° quando è ancora Salvai, ai primi gol nella massima competizione europea per club, a sfruttare al meglio un cross, da calcio d’angolo, per girare al volo il pallone alle spalle di Pauels anche grazie alla deviazione di una giocatrice lusitana.

1ª giornata Women’s Champions League

Martedì 7 ottobre

Juventus – Benfica 2-1

6’ Lucia Alves (B), 22’, 86’ Salvai (J)

Arsenal – Lione (21:00)

Barcellona - Bayern Monaco (21:00)

Paris FC - OH Leuven (21:00)

Mercoledì 8 ottobre

Twente – Chelsea (18:45)

Real Madrid – Roma (18:45)

Manchester United – Vålerenga (21:00)

St. Pölten - Atletico de Madrid (21:00)

Wolfsburg - Paris Saint-Germain (21:00)