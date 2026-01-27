Ufficiale Colpo Paz dal River Plate, l'Inter rinforza il proprio attacco con un giovane prospetto

L'Inter rinforza l'attacco della propria squadra femminile con una giovane attaccante argentina come Annika Paz dal River Plate. Si tratta di uno dei prospetti più interessanti del calcio sudamericano che ha già esordito e segnato con la nazionale albiceleste diventandone la più giovane marcatrice della storia.

FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Annika Paz. L’attaccante argentina classe 2008 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2027.

Cresciuta nel vivaio del River Plate, Paz ha debuttato da professionista nel 2024, segnando il suo primo gol in prima divisione contro il Belgrano. È stata protagonista nelle nazionali giovanili argentine, prima da capitana dell’Under-17 e poi venendo convocata nell’Under-20.

Nel 2025 ha esordito con la nazionale maggiore nel match contro l’Uruguay, segnando dopo 13 minuti dal suo ingresso. A soli 16 anni è diventata la più giovane marcatrice della storia della nazionale femminile sudamericana.

Paz è stata convocata per il Campionato Sudamericano Sub 20 in Paraguay, dove l’Argentina esordirà il 7 febbraio contro l’Ecuador.