La Juventus ha anticipato i tempi per il rinnovo di Spalletti. E Lucio chiede 4-5 rinforzi

La Juventus guarda avanti e lo fa partendo dalla conferma di Luciano Spalletti. Nella serata di ieri l’allenatore bianconero ha incontrato i dirigenti del club per discutere il nuovo contratto e soprattutto le linee guida del progetto tecnico. Il prolungamento non sembra in discussione: l’intesa è per andare avanti insieme fino al 2027, con opzione per un ulteriore anno, anche se l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare più avanti, probabilmente durante la sosta.

Stando a quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la società ha scelto la strada della continuità, anticipando i tempi per evitare di trascinare la questione a fine stagione. Spalletti, dal canto suo, ha ritrovato a Torino l’entusiasmo del lavoro quotidiano in campo, dopo l’addio amaro alla Nazionale, e non ha dubbi sulla volontà di proseguire l’avventura in bianconero.

Nei colloqui si è parlato soprattutto della Juventus che verrà. Molto dipenderà dalla qualificazione in Champions League, obiettivo fondamentale per avere risorse da investire sul mercato. L’allenatore avrebbe chiesto quattro o cinque rinforzi di alto livello, con interventi previsti in tutti i reparti. In porta restano in bilico Di Gregorio e Perin, in difesa serve un centrale affidabile, mentre a centrocampo e in attacco si valutano diverse soluzioni, con l’idea di ripartire da Vlahovic e aggiungere un altro elemento di qualità. Intanto il campo chiama: da Udine parte il mini ciclo decisivo per il quarto posto, traguardo che vale presente e futuro.