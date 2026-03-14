Spezia, Vignali: "In B tutto può accadere e tra pochi giorni c'è una partita nel nostro stadio"

Dopo la sconfitta contro il Modena, l'esterno dello Spezia Luca Vignali ha commentato: "Il primo tempo è stato molto equilibrato e purtroppo abbiamo subito un gol su palla inattiva che è un problema che ci portiamo dietro dall’inizio dell’anno; nella ripresa invece siamo sempre arrivati dopo sulle seconde palle ed è una cosa che non ci possiamo permettere per la posizione e il momento dell’anno in cui ci troviamo.

Serve equilibrio, sia quando si vince che quando si perde, perché non bisogna né sentirsi troppo bravi dopo una vittoria né abbattersi quando va male come oggi; in Serie B tutto può accadere e fortunatamente c’è una partita tra pochi giorni nel nostro stadio.

In questo momento conta portare a casa punti, non tanto guardare quello che fanno le altre e da martedì dovremo ripartire subito, perché l’unica strada per la salvezza è quella".