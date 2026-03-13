Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Udinese-Juventus, le probabili formazioni: David titolare, Boga può entrare a gara in corso

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:43Probabili formazioni
Redazione TMW

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Udinese-Juventus (Sabato 14 marzo, ore 20.45, arbitra Mariani, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva l'Udinese
L’Udinese si prepara in vista della sfida contro la Juventus con un Solet da monitorare. Il difensore è parzialmente rientrato in gruppo e Runjaic, insieme allo staff medico, dovrà valutare al meglio le sue condizioni. Lo scacchiere di partenza sarà il 3-5-2 con Okoye in porta, in difesa i tre uomini a disposizione restano Kristensen, Kabasele e Mlacic, con Solet che prova a insidiare il giovanissimo ex Hajduk Spalato se dovesse avere abbastanza minuti nelle gambe. Sulle fasce Ehizibue e Kamara, con Atta, Karlstrom e Piotrowski in mediana. Davanti coppia d’attacco Zaniolo-Davis. (da Udine, Davide Marchiol)

Come arriva la Juventus
Luciano Spalletti per il match contro l’Udinese confermerà il classico 3-4-2-1: in porta ci sarà Perin anche se è in ballottaggio con Di Gregorio e il dubbio verrà risolto solo domani. In difesa spazio a Kalulu, Bremer e Kelly. A centrocampo sulla destra ci sarà McKennie, mentre in mezzo si ripartirà dalle certezze della Juventus ovvero Locatelli e Thuram, sulla sinistra agirà Cambiaso. Sulla trequarti giocheranno Conceicao e Yildiz. In attacco, la sensazione è che ci sarà ancora spazio per David, con Boga che probabilmente entrerà a gara in corso. Per il match contro l’Udinese non ci sarà ancora Dusan Vlahovic. Il bomber serbo non è ancora pronto e il suo rientro è rimandato ai prossimi match di campionato. (da Torino, Camillo Demichelis)

