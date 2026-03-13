Inter-Atalanta, le probabili formazioni: Dumfries torna titolare, davanti Pio Esposito e Thuram

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Inter-Atalanta (Sabato 14 marzo, ore 15.00, arbitra Manganiello, diretta tv su DAZN):

Come arriva l'Inter

L’Inter vuole lasciarsi alle spalle il derby e tenere salda la vetta della classifica. I nerazzurri si preparano ad affrontare l’Atalanta, reduce dal sonoro ko in Champions League contro il Bayern Monaco. Cristian Chivu deve trovare delle soluzioni alternative dopo i diversi acciacchi e infortuni che hanno colpito la squadra negli ultimi giorni. Solito 3-5-2 con Sommer in porta, Bisseck, Akanji e Carlos Augusto in difesa. Dovrebbe tornare titolare Dumfries a destra, mentre a sinistra c’è Dimarco. Al centro Barella, Zielinski e Mkhitaryan. Davanti tandem composto da Marcus Thuram e Pio Esposito. (da Milano, Bruno Cadelli)

Come arriva l'Atalanta

L'Atalanta deve subito reagire dopo la brutta batosta contro il Bayern Monaco e in campionato servirà un risultato importante a San Siro. 3-4-2-1 per i bergamaschi. Carnesecchi tra i pali; difesa a 3 con Ahanor, Djimsiti e Scalvini; a centrocampo Pasalic e De Roon potrebbero essere riconfermati (aspettando novita sul fronte Ederson); sulle fasce Zappacosta favorito su Bellanova con Bernasconi a sinistra. Davanti possibile tridente con Samardzic a destra, Zalewski a sinistra e davanti Scamacca unica punta. (da Bergamo, Filippo Davide Di Santo)