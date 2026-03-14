Udinese-Juventus, i convocati di Spalletti: torna Milik, sempre assenti Vlahovic e Holm
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Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha diramato l'elenco dei convocati che questa sera saranno in scena al Bluenergy Stadium contro l'Udinese. Fra le note più liete c'è il ritorno dei convocati di Arkadiusz Milik mentre sono sempre out Vlahovic e Holm.
Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio.
Difensori: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Cabal.
Centrocampisti: Locatelli, Conceiçao, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie.
Attaccanti: Yildiz, Zhegrova, Boga, Milik, Openda, David.
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