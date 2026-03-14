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Serie B, 30ª giornata: oggi ben sette gare. Occhi puntati su Monza-Palermo

Serie B, 30ª giornata: oggi ben sette gare. Occhi puntati su Monza-PalermoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Luca Bargellini
Oggi alle 09:04Serie B
Luca Bargellini

Archiviato l'anticipo di ieri sera con la netta vittoria del Modena sullo Spezia, la Serie B si può tuffare quest'oggi nel grosso del programma della 30ª giornata di campionato. Con una serie di partite determinanti per le sorti della classifica. Come la sfida salvezza Bari-Reggiana o la prima sulla panchina dell'Empoli di Fabio Caserta contro il Mantova, ma soprattutto Monza-Palermo, scontro diretto per la Serie A, e Sampdoria-Venezia incrocio determinante contro la prima della classe per una formazione blucerchiata sempre più in difficoltà. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica del torneo:

SERIE B - 30ª GIORNATA
Modena-Spezia 3-0
29' e 55' De Luca, 59' Gliozzi

Sabato 14 marzo
Ore 15:00 - Bari-Reggiana
Ore 15:00 - Cesena-Frosinone
Ore 15:00 - Empoli-Mantova
Ore 15:00 - Juve Stabia-Carrarese
Ore 15:00 - Padova-Catanzaro
Ore 17:15 - Monza-Palermo
Ore 19:30 - Sampdoria-Venezia
Domenica 15 marzo
Ore 15:00 - Virtus Entella-Avellino
Ore 17:15 - Sudtirol-Pescara

CLASSIFICA SERIE B
Venezia 63
Monza 60
Frosinone 58
Palermo 57
Catanzaro 49
Modena 47*
Juve Stabia 40
Cesena 39
Sudtirol 37
Padova 34
Avellino 33
Carrarese 32
Empoli 31
Virtus Entella 31
Sampdoria 30
Mantova 30
Spezia 29*
Reggiana 29
Bari 28
Pescara 25

* una gara in più

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