Focus TMW Roma, effetto Gasp: valore rosa positivo per 80 milioni. Benissimo Wesley e Svilar

La Roma passa dai 338 milioni di euro di valore all’1 luglio 2025 ai 418 milioni attuali. Un balzo in avanti di ben 80 milioni che certifica l'efficacia della strategia dei Friedkin e del lavoro tecnico di Gian Piero Gasperini. La società giallorossa è riuscita nell'impresa di rigenerare profondamente la rosa, inserendo tasselli di grande prospettiva che hanno trovato nella Capitale l'ambiente ideale.

I meno 21 milioni

Nonostante il trend generale sia estremamente positivo, non mancano alcune note dolenti tra gli acquisti più onerosi e i veterani della fascia. Preoccupa il dato relativo ad Artem Dovbyk: l'attaccante ucraino continua a faticare, perdendo altri 10 milioni di valore in una stagione che lo vede lontano dai fasti del recente passato. Male anche Tsimikas, arrivato dal Liverpool ma incapace di imporsi, con un calo di 8 milioni. Infine Angelino, condizionato da una mancanza di continuità e da diversi stop fisici, vede la propria valutazione scendere di 3 milioni, lasciando un'incognita sulla corsia mancina giallorossa.

I più 60,85 milioni

La spinta verso l'alto è trascinata da un mix di giovani e certezze. L'uomo copertina è Wesley, la cui crescita di 15 milioni premia l'intuizione di chi lo ha voluto fortemente a Roma. In mezzo al campo domina Manu Koné (+10), diventato in pochi mesi il motore della squadra, mentre Mile Svilar si conferma tra i migliori portieri del campionato vedendo il suo valore salire di altri 10 milioni. Splende la scommessa Robinio Vaz (+9,85), un talento che ha bruciato le tappe, accompagnato dalle ottime prestazioni di Celik, Soulé ed El Aynaoui, che insieme portano in dote un tesoretto di ulteriori 16 milioni.

Chi è migliorato

Wesley +15 milioni

Koné +10

Svilar +10

Robinio Vaz +9,85

Celik +6

Soulé +5

El Aynaoui +5

Chi è peggiorato

Dovbyk -10 milioni

Tsimikas -8

Angelino -3