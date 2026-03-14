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Cavese, Prosperi: "Anche a me interessa la salvezza: come raggiungerla mi interessa poco"

Cavese, Prosperi: "Anche a me interessa la salvezza: come raggiungerla mi interessa poco"TUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Andrea Piras
Oggi alle 09:49Serie C
Andrea Piras

Il tecnico della Cavese Fabio Prosperi ha commentato la sfida contro il Potenza in conferenza stampa: "Sicuramente è una partita difficile, giocheremo contro una squadra di ottimo livello. Il rendimento esterno e interno mi interessa poco. Ci sono tante circostanze e, onestamente, nel girone di ritorno abbiamo perso a Trapani, Crotone e Catania, ma abbiamo pareggiato contro Latina e Giugliano che sono stati punti importanti soprattutto nei momenti in cui sono arrivati, poiché abbiamo tenuto lontane due dirette concorrenti e li considero quasi come mezze vittorie.

È normale che tutti vorremmo fare risultato fuori casa, ma ricordo anche a me interessa l’obiettivo: come raggiungerlo mi interessa poco. L’importante è che la Cavese si salvi. Poi se i punti arrivano in casa o fuori casa mi interessa relativamente".

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